Leimen. (luw) Die Einschaltquoten waren zwar relativ gering, doch in der Region hat das erste TV-Interview mit Tennis-Legende Boris Becker nach dessen Entlassung aus britischer Haft Aufsehen erregt. Natürlich saß auch Inge Hess am Dienstagabend zur besten Sendezeit vor dem Fernseher: Die Leimenerin kennt Boris und seine Familie seit Jahrzehnten, sie war bereits mit seinem 1999 verstorbenen Vater "per Du" und hält immer noch Kontakt zu den Beckers. Im RNZ-Gespräch erzählt die 81-Jährige, dass der dreifache Wimbledon-Sieger im Interview einen "guten Eindruck" auf sie gemacht habe. Und es sei zu erwarten, dass er das Weihnachtsfest in Leimen verbringen wird.

"Es hat mich gewundert, dass er so geheimnisvoll ist", sagt Hess über Beckers Interview mit Moderator Steven Gätjen. Zugleich habe sie Verständnis dafür, dass das einstige Idol sein weiteres Leben wohl nicht in der Heimat verbringen will: "Hier ist immer so viel Medienrummel, das will er wohl nicht mehr." Rein optisch gesehen hat sich Hess darüber gefreut, dass Becker "schlanker und nicht mehr so aufgedunsen" aussehe.

Rechtfertigung oder Geld: Was bewegte ihn zum Interview?

Gut angekommen sei auch, dass er einen "sehr bescheidenen" Eindruck mache. Seine Aussage, dass er noch nie etwas des Geldes wegen getan habe, glaubt Hess: "Er legt keinen Wert auf finanzielle Sachen." Auf Nachfrage angesichts der Tatsache, dass er für dieses Interview laut Medienberichten eine sechsstellige Summe kassiert haben soll, meint die Leimenerin: "Aber viel davon geht ja wahrscheinlich direkt an Rechtsanwälte und Gläubiger." Sie glaubt, Beckers "Hauptmotivation" für das Interview sei gewesen, "sich gegenüber wem auch immer zu rechtfertigen". Er habe zugegeben, dass er in der Vergangenheit "nicht alles richtig gemacht" habe.

Seine Schilderungen aus dem Gefängnis und über die Einsamkeit unter schwierigsten Bedingungen hätten Hess und ihren Ehemann Karl-Heinz "sehr berührt", wie sie sagt. "Und dass er zwischendrin so gerührt war, das war nicht geschauspielert", ist sich Hess sicher. Als Kontrast kämen in ihr immer wieder die vielen schönen Momente hoch, die Boris auch ihrer Familie beschert habe: Allein die Wimbledon-Siege seien für sie unvergesslich.

In diesem Zusammenhang bedauert die 81-Jährige den frühen Tod des Vaters Karl-Heinz Becker: "Der hätte ihm sicher noch ...