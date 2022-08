> Eine Vernissage zur Ausstellung "Agnes und Brian Nyanhongo – Eine Bildhauerfamilie" findet am Sonntag, 14. August, in der Bettendorff’schen Galerie, im Schlossgarten Gauangelloch, statt. Los geht es um 15 Uhr. Die Werkschau ist bis 13. November zu sehen.

Region Heidelberg. Trotz Urlaubszeit: Die Veranstaltungen rund um Heidelberg machen keine Ferien. Auch am kommenden Wochenende ist in der Region eine Reihe an Feiern, Führungen und anderen Veranstaltungen geboten. Die RNZ gibt – soweit bekannt – einen Überblick über das Programm am Wochenende.

Von Sabrina Lehr

Eppelheim

> Das Kindermusical "Singt laut für Jesus" wird am Samstag, 13. August, um 16 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle aufgeführt. Auf der Bühne stehen 70 Kinder des "Adonia"-Musicalcamps; die Veranstaltung wird organisiert von der evangelischen Kirchengemeinschaft.

Dossenheim

> Seine Jungtierschau veranstaltet der Kleintierzuchtverein am Samstag und Sonntag, 13. und 14. August, auf seinem Vereinsgelände in den Maßenäckern. Am Samstag geht es um 16 Uhr los, am Sonntag um 10 Uhr.

Leimen

> Ein Seefest veranstaltet der Angelsportverein St. Ilgen am Samstag und Sonntag, 13. und 14. August, am Diljemer Waldsee. Los geht es an beiden Tagen jeweils um 11 Uhr.

> Eine Vernissage zur Ausstellung "Agnes und Brian Nyanhongo – Eine Bildhauerfamilie" findet am Sonntag, 14. August, in der Bettendorff’schen Galerie, im Schlossgarten Gauangelloch, statt. Los geht es um 15 Uhr. Die Werkschau ist bis 13. November zu sehen.

Mauer

> "Vom Menschen der Urzeit" erfahren Interessierte am Sonntag, 14. August, von Sylvia Knörr allerhand Wissenswertes. Knörr leitet diesmal die wöchentliche Führung des Vereins Homo heidelbergensis von Mauer zu Urgeschichtlichem Museum und Sandgrube Grafenrain. Los geht die Führung um 14 Uhr am Heid’schen Haus in der Bahnhofstraße 4.

Meckesheim

> Die "Night of Fire" findet am Samstag, 13. August, ab 19 Uhr auf dem Festplatz am Krebsbachweg statt. Bei dem "etwas anderen Feuerwehrfest" gibt es "leckere feurige Speisen", Cocktails und gegen 21 Uhr einen Auftritt der Band "Guardians of Tomorrow". Das traditionelle Feuerwerk fällt der Trockenheit wegen aus – zumindest Schwedenfeuer werden aber laut der Feuerwehr aufgestellt.

Neckargemünd

> Eine Führung zum Thema "Stadt am Fluss" unter der Leitung von Armin Fenner veranstaltet der Kulturverein am Sonntag, 14. August. Ab 11 Uhr geht es vom Hanfmarkt in einem eineinhalbstündigen Spaziergang über die historische Stadtanlage an Neckar und Elsenz – garniert mit historischen Fakten und unterhaltsamen Anekdoten.

Neckarsteinach

> Das Hirtwegfest wird am Samstag, 13. August, zum 39. Mal gefeiert. Los geht es um 15 Uhr am Spielplatz am Hirtweg. Geboten werden eine Hüpfburg für Kinder, musikalische Unterhaltung sowie Speisen und Getränke. Der Erlös fließt in Ausstattung und Instandhaltung des Spielplatzes.

Nußloch

> Gockelfest feiert der Kleintierzuchtverein C 315 von Samstag bis Montag, 13. bis 15. August. Zugänglich ist das Fest mit einem kleinen Rummelplatz samt Kinderkarussell, Süßigkeitenstand und natürlich Hähnchen an allen Tagen ab 11 Uhr. Sonntags gibt es außerdem von 11.30 bis 13.30 Uhr Livemusik und um 12 Uhr wird das Bierfass offiziell angestochen. Montags ist außerdem der "Hoffe-Express" der TSG Hoffenheim zu Gast.