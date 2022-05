"Spitz und Stumpf" feierten Bühnen-Abschied

Eppelheim. (rabi) Mit ihrem Abschiedsprogramm "Hurtig im Abgang" begeisterte das Kabarettisten-Duo Spitz und Stumpf das Publikum in der Rudolf-Wild-Halle. Mit bürgerlichen Namen heißen die Künstler Bernhard Weller und Götz Valter, besser bekannt sind sie aber als Friedl Spitz und Eugen Stumpf. Bei nahezu vollen Reihen führten die beiden aus der Pfalz stammenden Komiker ihr etwa zweistündiges Programm auf.

Mit pfälzischem Dialekt, aussagekräftiger Mimik, musikalischen Einlagen und schon fast akrobatischem Körpereinsatz unterhielten sie das Publikum bestens. Thema des Abends war die angekündigte Auflösung des Duos. Die beiden treten seit über 25 Jahren in der rechts- und linksrheinischen Pfalz auf. Durch die Corona-Pandemie wurden Pläne durchkreuzt, die Tour bereits im vergangenen Jahr zu unternehmen. Stumpf möchte sein Weingut verkaufen, das die imaginäre Wohngemeinschaft mit Spitz darstellt. Dies steht symbolisch für das Ende des Duos. Sowohl Tragik als auch Witz der Geschichte beruhen darauf, dass beide weg wollen – es jedoch nicht übers Herz bringen, dies dem jeweils anderen mitzuteilen. Stumpf möchte eine Kreuzfahrt unternehmen, Spitz einen Neuanfang in "Hochdeutschland" – gemeint ist Norddeutschland – wagen.

Diese Ausgangslage sorgt für zahlreiche Missverständnisse. Aber auch der "gewöhnliche" Alltag der beiden entlockte dem Publikum einige Lacher. Das Duo nimmt sein eigenes Programm ironisch aufs Korn. Etwa als sie zu ihrer eigenen Show gehen wollen – aber nur, weil sie einen Gutschein für den Auftritt finden: "Freiwillig kauft die Karten keiner." Oder bei dem Auftritt "Stumpfs Tierleben", einer Lehrshow für Kinder. Hier musste Spitz als Vogel improvisieren. Die Krönung des ersten Aktes stellte eine Protestaktion dar. Die Pfälzer prangerten den zu geringen Ausschank an Weinschorle an: "Wir woll’n ä Viertel un kee 0,2." Beim gleichnamigen Lied sang das Publikum lautstark mit. Ob es an diesem Lied lag, dass in der Pause große Mengen an Wein und Bier ausgeschenkt wurden, ist nicht bekannt. Jedenfalls war zu Beginn der zweiten Hälfte des Abends die Stimmung im Saal merklich heiterer.

Besonders bei der nächsten musikalischen Nummer wurde dies deutlich. Stumpf stimmte ein Lied über die ...