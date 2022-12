Weil viele Unternehmen über die Feiertage geschlossen haben, viele Menschen also frei haben, sei man in der Gemeinde dazu übergegangen, Familienausflüge zu unternehmen oder eben gemeinsam zu essen. So werden auch bei muslimischen Familien die Tische zu Weihnachten reichlich gedeckt. Ein spezielles Weihnachtsessen gebe es aber nicht. Shad: "Wir feiern ja nicht das christliche Fest, sondern eben die Gemeinschaft von Freunden und Angehörigen." Auch eine Tanne würde sich der Imam nie ins Haus holen, auch nicht später mit eigenen ...

Gemeinschaft feiern, an der fürstlich gedeckten Tafel sitzen und sich an der festlichen Beleuchtung erfreuen: Auch Imam Shad kann den Weihnachtsfeiertagen viel abgewinnen. Dass die Familie Zeit füreinander hat, dass alles entschleunigt wird, dass man Licht ins Dunkel der kalten Jahreszeit bringt – dies seien Werte, die man auch bei der Ahmadiyya-Gemeinde gerne zelebriert. Von der christlichen Tradition und dem Glauben einmal losgelöst, gebe es beim Begehen der nun wieder anstehenden Feiertage viele Parallelen.

Eppelheim. (pau) Mitglieder der muslimischen Glaubensgemeinschaft lassen sich zu "Weihnachten" keine Präsente zukommen, man geht auch nicht gemeinsam beten oder in die Moschee. Aber die weltlichen Aspekte des ringsum von der christlichen Umgebung begangenen Weihnachtsfests trage man gerne mit. "Es sieht doch toll aus, wenn alles geschmückt ist und wenn die Straßen leuchten", sagt Naweel Ahmad Shad. Der Imam der Ahmadiyya -Gemeinde in Eppelheim wurde als Kind einer pakistanischen Familie in Deutschland geboren und ist hier aufgewachsen.

Mit dem christlichen Weihnachtsfest sei er von klein auf in Kindergarten und Schule konfrontiert gewesen. Er habe das alles auch gerne erlebt: "Dabei geht es um gegenseitigen Respekt und Akzeptanz", erklärt Shad. Das habe er von seinen Eltern gelernt. Die kamen als Fremde ins Land, mussten mit den christlichen Gepflogenheiten erst einmal zurechtkommen und taten dies gerne. Den Kindern hätten sie früh die Unterschiede im Brauchtum erklärt. Shad: "Wir haben ja das Zucker- und auch das Opferfest. Da gibt es dann für uns und unsere Kinder Geschenke. Deshalb gab es da auch nie Fragen zu Weihnachten", erinnert sich der 29-Jährige.

Shad ist heute selbst verheiratet, hat aber noch keine Kinder. Von vielen Glaubensbrüdern und -schwestern wird der Theologe nach dem richtigen Umgang in diesen Tagen befragt: "Die Leute wollen wissen, wie sie auf Weihnachten reagieren sollen, wie sie es ihren Kindern erklären können und wie der Spagat gelingt."

Weil viele Unternehmen über die Feiertage geschlossen haben, viele Menschen also frei haben, sei man in der Gemeinde dazu übergegangen, Familienausflüge zu unternehmen oder eben gemeinsam zu essen. So werden auch bei muslimischen Familien die Tische zu Weihnachten reichlich gedeckt. Ein spezielles Weihnachtsessen gebe es aber nicht. Shad: "Wir feiern ja nicht das christliche Fest, sondern eben die Gemeinschaft von Freunden und Angehörigen." Auch eine Tanne würde sich der Imam nie ins Haus holen, auch nicht später mit eigenen Kindern. Aber gegen einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt gebe es keine Einwände. Alkohol kommt aber nicht in die Tasse: "Für mich keinen Glühwein. Aber einen warmen Tee oder einen Kinderpunsch." Shad sagt, Muslime nutzten die Zeit, um zu entschleunigen und Kraft zu tanken. Kraft, die dann am Neujahrstag gebraucht wird. Traditionell treffen sich die Männer der Ahmadiyya-Gemeinde im Eppelheimer Zentrum, beteten gemeinsam und zögen dann los, um die Straßen zu säubern. Das habe Tradition: "Wir befreien uns quasi von dem Ballast des alten Jahres und tun gleichzeitig noch etwas für die Gemeinschaft."

Im Grunde unterschieden sich viele Glaubensrichtungen in ihrer Grundidee kaum, findet Shad. An der Wand aber prangt das Glaubensbekenntnis, dass es keinen Gott außer Allah gebe und Mohammed sein Prophet sei. Nach diesem Credo wird gelebt. Sollte man dennoch einmal einen Nikolaus geschenkt bekommen, dann sei es eine Frage des Respekts, diesen anzunehmen. Und die Schokolade genießen, das sei letztendlich kein Problem.

Im März findet 2023 für die Muslime Ramadan statt und im Anschluss, im April, das Zuckerfest. "Und dann wird von uns alles festlich geschmückt und dekoriert", ist der Imam sicher.