Eppelheim. (pri/mare) In den frühen Morgenstunden am Mittwoch hat es in Eppelheim offenbar eine Auseinandersetzung vor einer Café-Bar gegeben. Ersten Informationen zufolge soll es gegen 2 Uhr zu dem Streit zwischen mindestens zwei Personen in der Hildastraße gekommen sein,

Dabei wurde mindestens eine Person verletzt, nach Informationen der Polizei durch ein Glas, weshalb sie stark blutete. Über die Schwere der Verletzungen liegen keine Informationen vor.

Ort des Geschehens

Vor der Café-Bar zog sich die Blutspur vom Eingangsbereich bis über einen Zebrastreifen und dem dortigen Kreisverkehr. Bauhofmitarbeiter waren am Morgen damit beschäftigt, die größere Blutspur auf Gehweg und Straße zu entfernen.