Von Christoph Moll

Heiligkreuzsteinach. In der Energiekrise wird auch in der Region darüber diskutiert, ob wirklich die ganze Nacht die Straßen beleuchtet werden müssen. In einigen Orten rund um Heidelberg werden die Laternen gedimmt, auch eine Komplettabschaltung in der Nacht ist kein Tabuthema mehr. In einem kleinen Dorf im Odenwald gehen die Lichter schon lange aus: