Plouguerneau/Edingen-Neckarhausen. (krs) Langsam kommen die ersten Edingen-Neckarhäuser in der bretonischen Partnerstadt Plouguerneau an. Die RNZ ist nach einer Fahrt von gut zwölf Stunden am Freitagmittag angekommen. Nicoline Pilz und Katharina Schröder werden in den kommenden Tagen aus der Stadt am Atlantik über die Festwoche zum 55. Jubiläum der Städtepartnerschaft berichten.

Schon vor der Eröffnung der Feierlichkeiten schwelgen die ersten der knapp 200 Ankömmlinge aus Edingen-Neckarhausen in Erinnerungen, die Stimmung ist vielversprechend. Erste Anekdoten werden ausgepackt, Roland Kettner etwa ist zum 28. Mal in Plouguerneau und erinnert sich noch lebhaft daran, als er mit einer Gruppe auf Rennrädern innerhalb von neun Tagen in die Partnerstadt geradelt ist.

Hier finden Sie weitere Inhalte, für die Sie Javascript aktivieren müssen Hier finden Sie externe Inhalte von Youtube Nur mit Ihrer Zustimmung wird dieser Inhalt angezeigt. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie hier Inhalt anzeigen und Entscheidung merken Einmalig den Inhalt anzeigen Ausblenden

Je näher man der Stadt kommt, desto klarer wird, die Partnerschaft ist nicht nur eine kommunale Verbindung, die privaten Beziehungen zwischen den Einwohnern sind sehr eng, man freut sich auf ein Wiedersehen. Und das vor allem nach zwei Jahren Pandemie.

Ort des Geschehens

Das Festprogramm startet am heutigen Samstag mit dem Seifenkistenlauf der "nicht identifizierten, rollenden Objekte". Die offizielle Eröffnung der Festwoche folgt am Abend. Danach warten Ausflüge, Festakte, Theater und Konzerte auf die Teilnehmenden, bis es am Mittwochabend, 8. Juni, zumindest für die Busfahrer wieder zurück in die Doppelgemeinde geht.