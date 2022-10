Hinzu kommt Sonnenbrand, welcher der Kürbishaut ebenfalls nicht besonders gut tut. Das wiederum finden Schnecken und Mäuse zum Anknabbern gut. Normalerweise ist die Feldfrucht durch ihre Blätter geschützt. Verdorren diese, fehlt der natürliche Sonnenschutz. "Eigentlich ist der Kürbis eine wärmeliebende Kultur, aber dieses Jahr war es sogar ihm zu heiß", sagt Koch und fügt an: "Tiefe Risse im Boden, Erde, die sich in der Hand zu Staub zermahlen lässt: All das zusammen hat den Pflanzen ganz allgemein zugesetzt. Der Klimawandel ist eben auch bei uns in der Region angekommen."

Ganz so riesig waren die Riesen wie auch ihre kleineren Verwandten in diesem Jahr allerdings nicht. Die extreme Hitze und die mehrwöchigen Trockenperioden sind für die geringere Größe, das niedrigere Gewicht und Ernteeinbußen verantwortlich. "Wenn die Pflanze spürt, dass es ihr nicht optimal geht, setzt sie weniger Blüten an. Und damit reifen auch weniger Kürbisse heran", weiß der Fachmann.

Inzwischen ist der Kürbisanbau ein wichtiger Betriebszweig des Junkershofs in der oberhalb des Bahnhofs gelegenen Feldflur. "Wir haben den Anbau professionalisiert, und damit ist auch die Nachfrage gestiegen", erläutert der Landwirt. Im vergangenen Jahr wurden noch über 30 verschiedene Sorten angebaut. "Das war eine echte Herausforderung, inzwischen konzentrieren wir uns auf die Hauptsorten bei den Speisekürbissen und bauen außerdem noch Halloween- und Riesenkürbisse an", informiert Koch.

Von Hannelore Schäfer

"Früher als Kind habe ich auch mal Kürbisse geschnitzt, da hat man von Halloween aber noch nichts gewusst", sagt der Vorsitzende des Ortsbauernvereins Edingen, Georg Koch. Zwischenzeitlich überlässt er das Schnitzen der orangenfarbigen Riesen seinen drei Kindern. In seiner Jugend wurden Kürbisse vor allem als Tierfutter genutzt. Das hat sich grundlegend geändert. Durch verschiedene Züchtungen kommen auch immer mehr Menschen auf den Geschmack.

Kürbisse gibt es in den unterschiedlichsten Arten und Sorten – sei es zur Zierde, wie diese Exemplare, oder zum Verzehr. Foto: Schäfer

Im vergangenen Jahr hat Kochs schwerster Riesenkürbis noch rund 100 Kilogramm gewogen. Dieses Mal liegt er eine Gewichtsklasse darunter. Die Schwergewichtler werden zumeist für Deko-Zwecke genutzt. Manchen dienen sie sogar als Bootsersatz. "Es gibt richtige Regatten, die mit ausgehöhlten Kürbissen bestritten werden. Die Hohlkörper schwimmen oben auf", versichert der Edinger glaubhaft und lacht. Die gewichtigen Pfundskerle eignen sich naturgemäß weniger für den Kochtopf.

Die Ernte der Speisekürbisse startet zum Ende des Spätsommers. Höhepunkt der Kürbissaison im Herbst sind September und Oktober. Sie endet schließlich mit dem ersten Frost, meist gegen Mitte November. Der bekannteste Vertreter aus Kochs regionalem Freilandangebot ist wohl der orangerote Hokkaido-Kürbis. Er erfreut sich nicht nur wegen seines nussigen Geschmacks großer Beliebtheit, sondern auch weil diese Kürbissorte nicht geschält werden muss. Den Hokkaido löffelt man gerne als Suppe. Auch aus dem Backofen, vermischt mit Kartoffelschnitzen, ist er ein Genuss. Der oval-runde Spaghetti-Kürbis hat in der Küche ebenfalls seine Fans.

"Vorbereitet und halbiert, fülle ich ihn gerne mit passenden Zutaten und schiebe das Ganze zum Überbacken in den Ofen", informiert Silke Koch (siehe Rezept). Einer ihrer Favoriten ist auch der Butternuss-Kürbis. Er enthält nur wenige Kerne im unteren Teil, dafür viel Fruchtfleisch und wird für sein zartes Butteraroma geschätzt. Verschiedene Rezeptvorschläge zur Kürbiszubereitung liegen auch in der "Kartoffelscheune" aus, dem hofeigenen Selbstbedienungsladen der Familie.

Kochs Ehefrau hat sich ebenfalls der Landwirtschaft verschrieben. "Eigentlich komme ich aus der Medizin und bin gelernte Arzthelferin", erzählt die gebürtige Sächsin und ergänzt: "Aber das Leben mit und in der Natur hat seine ganz eigene Faszination und lässt sich gut mit der Familie verbinden." Landwirtschaft "erdet" die Kinder, ist ihr Ehemann überzeugt, weshalb Kindergärten und Schulklassen immer willkommene Gäste sind.

Der elfjährige Jonas ist in Sachen Kürbis bereits in die Fußstapfen seines Vaters getreten: "Er hat seinen eigenen kleinen Acker und baut darauf Kürbisse an. Hin und wieder holt er bei mir Rat, manches hat er sich aus Büchern angeeignet, das klappt schon ganz prima", sagt der Papa erfreut. Jonas’ Spezialität ist neben einem Sortiment an Zierkürbissen die Sorte Rondini. Sie ist klein, grün und sieht eher wie eine Zucchini aus. Eine beliebte Zubereitungsart ist das Kochen der ganzen Frucht, wobei die harte Schale des Kürbisses zunächst eingestochen wird, damit sie beim Garen nicht aufplatzt. Danach kann der Kürbis einfach halbiert, mit Butter oder einer Soße verfeinert und ausgelöffelt werden. Das ist ein beliebter Snack bei Vegetariern.

Kürbisse hat man aber bekanntlich nicht nur zum Essen gern. Halloween bescherte dem Kürbisschnitzen eine buchstäblich geisterhafte Note. Das Licht im ausgehöhlten Kürbis soll nämlich den Teufel und böse Geister fernhalten. Ursprünglich stammt der Brauch aus Irland, dort schnitzte man Rübenlampen. Als später viele Iren nach Amerika auswanderten, fanden sie in ihrer neuen Heimat Kürbisse und nutzten fortan die größeren Früchte zur Vertreibung der bösen Geister.

Einfach lecker und gar nicht so schwer zuzubereiten: überbackener Spaghetti-Kürbis. Foto: Schäfer

Seine Wurzeln hat Halloween übrigens bei den Kelten. Diese haben in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November ihren Jahreswechsel "Samhain" gefeiert. Etwas Altes war beendet, etwas Neues fing an, und in der Zeit des Umbruchs war auch Platz für Übersinnliches. "Der typische Halloween-Kürbis ist idealerweise leuchtend orange, quasi kugelrund, groß und von stabilem Format", beschreibt Georg Koch den Urzustand des späteren Hohlkopfs.

Sein Fruchtfleisch ist zwar recht faserig und daher weniger küchentauglich. Dafür lassen sich aber seine Kerne ausgesprochen gut rösten. Bevor der Leuchtkörper allerdings Gestalt annimmt, muss beim Kürbis erst einmal ein Deckel abgeschnitten und der "Dickkopf" bis auf einen zwei bis drei Zentimeter verbleibenden Schalenrand ausgehöhlt werden.

Erst danach kann man mit dem "Grimassenschneiden" beginnen: "Wir machen das mit unseren Kindern gemeinsam. Es ist zu gefährlich, sie alleine mit dem Messer hantieren zu lassen", gibt Silke Koch zu bedenken. Und wenn das Werk fertig ist, wird aus der schaurig-schönen Kürbis-Fratze ein flackerndes Lichtspiel.

Rezept: Spaghetti-Kürbis gefüllt mit Linsen-Bolognese

> Zutaten: 1 Spaghetti-Kürbis, 1 Dose gehackte Tomaten, 250 Gramm Linsen, 1 Esslöffel Olivenöl, etwas Salz und Pfeffer, 1 Knoblauchzehe, 1 Zwiebel, 2 Esslöffel Tomatenmark, 400 ml Wasser oder Gemüsebrühe. Zum Würzen Salz, Pfeffer, Oregano.

> Zubereitung: Zunächst den Kürbis in der Mitte teilen und die Kerne entfernen. Danach die Hälften ca. 8 bis 10 Minuten bei ca. 700 Watt abgedeckt (z. B. Tellerhaube) in die Mikrowelle. Im Anschluss sollte der Kürbis gar und das Fruchtfleisch mit dem Löffel gut lösbar sein. Die Kürbisschalen aufheben und später als Auflaufformen nutzen. Zwiebel und Knoblauch schälen und in kleine Würfel schneiden. Öl in der Pfanne erhitzen und beides glasig dünsten. Dosentomaten, Tomatenmark und Linsen hinzugeben und mit Wasser/Brühe aufgießen. Das Ganze 40 Minuten köcheln lassen, bis die Linsen weich sind und mit Gewürzen abschmecken. Die Masse mit dem Kürbisfruchtfleisch vermengen und in die Kürbisschalen geben. Nach Belieben mit Käse bestreuen und bei 180 Grad für ca. 20 bis 25 Minuten im Backofen überbacken.