Von Katharina Schröder und Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau. Die einen sprechen Französisch, die anderen Deutsch, manche beides. Eine Sprache sprechen aber alle: die des Sports. In zahlreichen Disziplinen standen sich am Montag die Freunde der Partnerschaft gegenüber oder traten in gemeinsamen Teams an. Highlights dabei waren das Duell der beiden