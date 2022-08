Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. "Heute geht ein Stück Neckarhausen verloren", sagte Hans Thoma am Rand der Mitgliederversammlung des Obst- und Gartenbauvereins 1937 Neckarhausen in der Vereinsgaststätte des FC Viktoria. Doch es sollte anders kommen. Er war nicht der Einzige, der am Ende überaus erleichtert war.

Die im Raum stehende Auflösung des Vereins