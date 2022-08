Das Fährhäuschen steht seit 1851 am Anleger in Neckarhausen. In der Gemeinde gibt es den großen Traum von einem gastronomischen Angebot an dem historischen Gebäude. Auf jeden Fall wolle man alles so schön wie möglich machen, sagt Fördervereinsvorstand Florian König (hier rechts im Bild mit Vorstandsmitglied Michael Bangert). Foto: Kreuzer