Eberbach. (pol/mare) Ein Binnenschiff hat am Montagabend nach einem missglückten Anlegemanöver den Neckar in Eberbach blockiert. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 18 Uhr missglückte demnach dem Schiffsführer eines 100 Meter langen Binnenschiffs das talwärtige Anlegemanöver an der ehemaligen Kiesverladestelle Eberbach. Dabei stellte sich das Schiff quer zum Fluss und steckt noch am Dienstagvormittag (Stand: 10.52 Uhr) zwischen den beiden Ufern vor der Straßenbrücke Eberbach fest. Bis spät in die Nacht hinein wurde versucht, das Schiff mithilfe anderer Schiffe freizuschleppen. Dies misslang jedoch. Für die Bergungsversuche war die Straßenbrücke Eberbach kurzzeitig gesperrt.

Das Schiff ist mit 1800 Tonnen Salz beladen. Am Dienstagmorgen wird die Bergung des Binnenschiffs fortgesetzt. Das wird nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Neckar noch bis in den Nachmittag hinein dauern. Sollte das scheitern, müsse das Schiff leichter gemacht und umgeladen werden, was noch länger und womöglich bis Mittwoch dauern würde.

Die Schifffahrt ist zwischen den Schleusen Rockenau und Hirschhorn bis auf Weiteres eingestellt. Es stauen sich derzeit rund 20 bis 30 Schiffe auf dem Neckar. Die Wasserschutzpolizei Heidelberg führt die Unfallermittlungen. Vor Ort sind auch Feuerwehr, DLRG, das Wasser- und Schifffahrtsamt Neckar, ein Sachverständiger und Verantwortliche der Reederei.

Update: Dienstag, 22. November 2022, 10.52 Uhr