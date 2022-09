Dossenheim. (pol/mare) Am Samstagabend hat ein Mann auf der Dossenheimer Kerwe gepöbelt. Das berichtet die Polizei.

Gegen 23.30 Uhr fiel ein 36-jähriger Mann auf dem Festgelände am Kronenburger Hof durch sein aggressives Verhalten auf. Die zunächst zu einer vermeintlichen Schlägerei an den Essensständen gerufene Polizei konnte schließlich einen aufgebrachten und betrunkenen Mann feststellen. Wie sich später herausstellte, hatte er zuvor auf der Kerwe einen Besucher in einen Streit verwickelt und geschlagen. Bei einem weiteren Besucher verfehlte der 36-Jährige sein Ziel und schlug ins Leere.

Gegenüber den Polizisten zeigte sich der Mann uneinsichtig und versuchte noch während der Fallaufnahme, einen weiteren Festbesucher zu attackieren. Das verhinderten aber die Polizisten, jedoch wehrte sich der Mann massiv gegen die Festnahme. Eine Beamtin erlitt dabei leichte Verletzungen. Gegen den ebenfalls leicht verletzten 36-Jährigen wird nun unter anderen wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.