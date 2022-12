Von Anton Ottmann

Dielheim. Der Beginn der Holzversteigerung in der Kulturhalle in Dielheim war auf 18.30 Uhr angesetzt. Doch zu diesem Zeitpunkt standen noch zahlreiche Interessenten Schlange und warteten auf ihre Registrierung. Um eine Bieter-Nummer zu erhalten, mussten sie bestätigen, dass sie in der Gesamtgemeinde wohnen, eine eigene Feuerstätte betreiben und das Holz