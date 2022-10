Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Ulf Wacker will es jetzt noch einmal wissen: Nach 2007 und 2015 tritt der Jurist und Führungskräfteentwickler nun ein drittes Mal als Bewerber um das Amt des Bürgermeisters an. "Wer A und B sagt, muss auch C sagen", meint er im Gespräch mit der RNZ zur Homestory in der Röntgenstraße in Edingen. Wacker kocht eine Kanne Tee und räumt