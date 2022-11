Bammental. (cm) Holger Karl hofft, dass er am Mittwochnachmittag direkt nach dem ersten Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar nicht zum Handy greifen wird. "Ich bin jemand, der sich eher bei Niederlagen meldet", verrät der Bammentaler Bürgermeister über seinen Kontakt zu Bundestrainer Hansi Flick, dem Ehrenbürger der Elsenztalgemeinde. "Ich kommentiere nicht jedes Spiel." Dass der wohl berühmteste Bammentaler bei großen Turnieren an der Seitenlinie steht, ist in dem 6500-Seelen-Ort schon fast "Routine". Schließlich war Flick jahrelang Assistent von Bundestrainer Joachim Löw. Nun ist er der Chef, und Bammental drückt ganz besonders die Daumen, wenn auch von WM-Euphorie noch nicht allzu viel zu spüren ist.

"Die Stimmung ist anders als bei anderen Weltmeisterschaften – es ist noch Luft nach oben", räumt Holger Karl ein. "Das liegt sicher auch an den Folgen von Corona, Krieg und Inflation." Normalerweise sei die Saison bei Turnierbeginn vorbei, nun werde sie mittendrin unterbrochen. Der Rhythmus sei völlig anders. Dass die WM in Katar ausgetragen wird, hält Karl für falsch. "Die Stimmung hängt nun stark davon ab, wie sich die Mannschaft präsentiert", meint der Rathauschef, der dem Team viel zutraut: "Die Vorrunde werden wir auf jeden Fall schaffen, und dann ist vieles möglich."

Am Mittwoch um 14 Uhr wird der Bürgermeister zu Hause vor dem Fernseher sitzen und das Spiel der Mannschaft "seines" Ehrenbürgers anschauen – und zwar mit der Familie und nicht in großer Runde. Grillen im Garten falle nun eben aus. Ihm geht es um den Sport, erklärt Karl, warum er die WM nicht "boykottiert". Auch ohne Hansi Flick an der Seitenlinie würde er einschalten "wie immer bei großen Turnieren", so Karl: "Ich bin wie so viele meiner Generation mit der Nationalelf aufgewachsen und habe den WM-Titel 1974 bewusst erlebt."

Der Kontakt zu Hansi Flick sei selbst nicht abgerissen, als dieser im vergangenen Jahr zum Bundestrainer aufstieg. "Wir telefonieren regelmäßig und haben einen guten Kontakt", sagt er. "Zuletzt haben wir uns vor ein paar Wochen ausgetauscht." Um die WM sei es damals nicht gegangen. So gibt es aber auch andere Berührungspunkte. Flick unterstützt in seiner Heimatgemeinde zum Beispiel Bürger, denen es nicht so gut geht.

Karl lobt, dass der Bammentaler trotz seiner riesigen Erfolge immer auf dem Boden geblieben ist. "Er hat ein außergewöhnliches Können und holt alles aus den Spielern heraus", meint das Ortsoberhaupt. Und was passiert in Bammental, wenn Flick – dieses Mal als Cheftrainer – Weltmeister wird? Wird es wie im Jahr 2014, als Flick als "Co" den Titel gewann, wieder eine große Party geben? "Das entscheiden wir spontan", sagt Karl. Auf jeden Fall wird der Bürgermeister dann erst einmal zum Handy greifen.