Sandhausen/Eppelheim. (luw) Wo werden künftig Güterzüge auf einer neuen Bahnstrecke zwischen Mannheim und Karlsruhe verlaufen? Schon jetzt treibt die geplante Trasse zwischen Mannheim und Karlsruhe die Menschen in der Region um. Am Montag, 18. Juli, informiert die DB Netze, Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn, in einer Sitzung der Eppelheimer und Plankstädter Gemeinderäte über die Pläne.

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe + Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,49€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,20€ Digital Plus 5,20 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen