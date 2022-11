> In Eppelheim soll es am 3. und 4. Dezember beim "Weihnachtsdorf" zwischen Theodor-Heuss-Schule und Rudolf-Wild-Halle stimmungsvoll werden. "Wie in den Vorjahren möchten wir wieder ein Bühnenprogramm mit Kindergärten und Vereinen gestalten", so Stadtsprecherin Svenja Anwand. "Hierzu sind wir in der Vorbereitung." Der Kunsthandwerkermarkt in der Rudolf-Wild-Halle ergänze das Angebot der Weihnachtsbuden. Es seien keine Veränderungen am bisherigen Konzept geplant. Die Buden vor der Rudolf-Wild-Halle werden überwiegend durch Vereine betrieben. "Da wir eine begrenzte Budenzahl haben, sind wir gut aufgestellt", so Anwand. Ob die Beleuchtung reduziert wird, steht noch nicht abschließend fest.

> In Dossenheim ist der "Weihnachtstrubel" für den 3./4. Dezember auf dem Rathausplatz und im Rathaussaal vorgesehen. "Es sind Getränke- und Essensstände sowie ein Handwerker- und Bastelmarkt im Rathaus und ein Bühnenprogramm auf dem Rathausplatz geplant", so Gemeindesprecherin Mareike de Raaf – ähnlich wie 2019. Unabhängig davon werde die Beleuchtung reduziert. "Dies wird sicherlich auch während des Weihnachtstrubels wahrgenommen werden", so de Raaf. "Wir gehen jedoch davon aus, dass dies der vorweihnachtlichen Stimmung keinen Abbruch tut."

> In Bammental soll der Weihnachtsmarkt am 10. und 11. Dezember einmalig auf dem neu gestalteten Festplatz in der Schwimmbadstraße stattfinden, der bei dieser Gelegenheit nach einer umfangreichen Neugestaltung auch eingeweiht wird. Das genaue Programm wird laut Gemeinde derzeit noch ausgearbeitet. Es nehmen Vereine, Institutionen und Gewerbetreibende teil. Veranstalter ist der örtliche Kulturring, der weitere Anfragen entgegennimmt. "Aufgrund des neuen Standorts, wird auch das Beleuchtungskonzept neu erstellt", so Hauptamtsleiter Christian Herrn. "Hierbei wird selbstverständlich auch auf eine energieeffiziente Beleuchtung geachtet."

Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Das Warten hat ein Ende: Alle Städte und Gemeinden planen in diesem Jahr nach Corona-Zwangspause wieder Weihnachtsmärkte. Zwar steht noch nicht überall das genaue Konzept oder Programm fest, aber die Märkte sollen stattfinden. Ein Überblick:

> In Bammental soll der Weihnachtsmarkt am 10. und 11. Dezember einmalig auf dem neu gestalteten Festplatz in der Schwimmbadstraße stattfinden, der bei dieser Gelegenheit nach einer umfangreichen Neugestaltung auch eingeweiht wird. Das genaue Programm wird laut Gemeinde derzeit noch ausgearbeitet. Es nehmen Vereine, Institutionen und Gewerbetreibende teil. Veranstalter ist der örtliche Kulturring, der weitere Anfragen entgegennimmt. "Aufgrund des neuen Standorts, wird auch das Beleuchtungskonzept neu erstellt", so Hauptamtsleiter Christian Herrn. "Hierbei wird selbstverständlich auch auf eine energieeffiziente Beleuchtung geachtet."

> In Dossenheim ist der "Weihnachtstrubel" für den 3./4. Dezember auf dem Rathausplatz und im Rathaussaal vorgesehen. "Es sind Getränke- und Essensstände sowie ein Handwerker- und Bastelmarkt im Rathaus und ein Bühnenprogramm auf dem Rathausplatz geplant", so Gemeindesprecherin Mareike de Raaf – ähnlich wie 2019. Unabhängig davon werde die Beleuchtung reduziert. "Dies wird sicherlich auch während des Weihnachtstrubels wahrgenommen werden", so de Raaf. "Wir gehen jedoch davon aus, dass dies der vorweihnachtlichen Stimmung keinen Abbruch tut."

> In Eppelheim soll es am 3. und 4. Dezember beim "Weihnachtsdorf" zwischen Theodor-Heuss-Schule und Rudolf-Wild-Halle stimmungsvoll werden. "Wie in den Vorjahren möchten wir wieder ein Bühnenprogramm mit Kindergärten und Vereinen gestalten", so Stadtsprecherin Svenja Anwand. "Hierzu sind wir in der Vorbereitung." Der Kunsthandwerkermarkt in der Rudolf-Wild-Halle ergänze das Angebot der Weihnachtsbuden. Es seien keine Veränderungen am bisherigen Konzept geplant. Die Buden vor der Rudolf-Wild-Halle werden überwiegend durch Vereine betrieben. "Da wir eine begrenzte Budenzahl haben, sind wir gut aufgestellt", so Anwand. Ob die Beleuchtung reduziert wird, steht noch nicht abschließend fest.

> In Gaiberg soll der Weihnachtsmarkt am 26. November ab 15 Uhr im Schulhof stattfinden. "Es gibt mehrere Stände mit Glühwein und buntem Speisen- und Getränkeangebot sowie Stände mit Handgemachtem, Adventskränzen, Honig, Geschenkideen, (Bücher-)Flohmarkt und vieles mehr", so Nina Wesselky von der Gemeindeverwaltung. "Musikalisch wird der Markt von Musikverein und den örtlichen Chören begleitet, die Grundschulkinder werden singen und der Kindergarten ein Theaterstück aufführen." Veränderungen gegenüber 2019 gebe es nicht. Die Frage der Beleuchtung befinde sich "noch in Abstimmung".

> In Leimen stand zuletzt noch nicht fest, wann welche Weihnachtsmärkte mit welchem Konzept stattfinden. Dies werde noch besprochen, so Stadtsprecher Michael Ullrich.

> In Heiligkreuzsteinach wird es am 10. und 11. Dezember auf dem Karl-Brand-Platz weihnachtlich. "Das Programm steht noch nicht genau fest, da noch einige Rückmeldungen fehlen", teilte Christine Krämer von der Gemeindeverwaltung mit. Beginn sei am Samstag um 15.30 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr. Am Samstag spielt um 19 Uhr der Musikverein Heiligkreuzsteinach weihnachtliche Weisen. Und am Sonntag kommt um 16 Uhr der Nikolaus, und um 17.30 Uhr singt der MGV 1888 Eiterbach weihnachtliche Lieder in der Steinachtalhalle. Das weitere Programm sei noch in Planung. "Es gibt keine Veränderungen zur Vor-Corona-Zeit", so Krämer. Interessierte Standbetreiber können sich noch bis Freitag, 11. November, anmelden. "Ob es Veränderungen bei der Beleuchtung gibt ist noch nicht ab­schließend geklärt", so Krämer.

> In Lobbach soll die Waldweihnacht am 10. Dezember an der Fischerhütte am Verbindungsweg zwischen Lobenfeld und Waldwimmersbach "nach aktuellem Planungsstand" stattfinden, so Carla Plonka von der Gemeindeverwaltung. "Es gibt Stände von den örtlichen Vereinen, die verschiedene Speisen anbieten und ein bis zwei Verkaufsstände." Es sei ein gemütliches Beisammensein mit Liedvorträgen und weihnachtlicher Musik vom Männergesangsverein und Posaunenchor geplant. "Aus hygienischen Gründen werden an den beiden Zugängen Desinfektionsspender bereitgestellt", so Plonka zu den Corona-Maßnahmen. "Ebenso werden die Besucher gebeten, ihre eigenen Tassen mitzubringen." Alle Plätze für Stände sind schon vergeben. "Wir minimieren weiterhin den Energieverbrauch", betont Plonka. "Es gibt an jedem Stand nur einen 220-Volt-Stromanschluss." An den einzelnen Ständen werde mit Holzgrills und mit Feuerschalen oder Feuerstellen gearbeitet.

> In Mauer führt die Gemeinde mit dem örtlichen Gewerbeverein den Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende um das Heidsche Haus durch, berichtet Bürgermeister John Ehret. Allerdings würden die Vorstandschaft und die Mitglieder erst Anfang November zusammentreffen, um final zu entscheiden.

> In Meckesheim soll im Hauptort am 25. und 26. November vom Rathausvorplatz bis zum Kreisel in der Friedrichstraße wieder ein Adventsmarkt und in Mönchzell am 4. Dezember auf dem Gelände des Hofes Fellmann ein Weihnachtsmarkt stattfinden, wie Bürgermeister Maik Brandt berichtet. "Es werden typische Weihnachtsmärkte mit musikalischen Auftritten der örtlichen Vereine und des Nikolaus’", kündigt Brandt an. Veränderungen gegenüber 2019 gebe es nicht, auch werde es keine Einschränkungen bei Beleuchtung geben.

> In Neckargemünd plant die Stadt vom 2. bis 4. Dezember "ausnahmsweise in der Altstadt auf dem Marktplatz und dem Waltscher Platz" einen Weihnachtsmarkt, so Stadtsprecherin Petra Polte: "Damit legen wir dieses Jahr den Fokus auf die Innenstadt als Herz unserer Stadt." So müssten die dringend benötigten Parkplätze am Neckarlauer nicht gesperrt werden. Das Parkhaus Pflughof fällt bekanntlich wegen der Sanierung aus. Außerdem könne die schöne Atmosphäre des "Weihnachtsmarktes am Fluss" in diesem Jahr aufgrund der Sanierungsarbeiten am Neckarlauer nicht geschaffen werden. So könnte auch das Schiff der Weißen Flotte nicht anlegen. "Es wird Verkaufsstände von Neckargemünder Einrichtungen und Vereinen sowie nichtgewerbliches Kunsthandwerk sowie Kulinarisches geben, auch wie bisher Rahmenprogramm auf der Bühne." Die Geschäftsleute der Altstadt laden zum Abendbummel, es gibt weihnachtliche musikalische Beiträge, Zaubervorführungen, und die Sonderausstellung im Museum sei geöffnet. Die Anmeldefrist für Standbetreiber ist bereits abgelaufen. Die Beleuchtung wird voraussichtlich reduziert. In den Stadtteilen waren zuletzt noch keine finalen Entscheidungen getroffen worden.

> In Neckarsteinach ist dieses Jahr ein Neuanfang nach dem Ärger um den Weihnachtsmarkt im Jahr 2018 geplant. Angedacht ist ein Umzug innerhalb der Vierburgenstadt vom "Schwanen" in die Kirchenstraße, wo auch der Allerheiligenmarkt stattfindet. Damals hatte Bürgermeister Herold Pfeifer die Betreiber des "Schwanen", die zuvor am Stift Neuburg in Ziegelhausen aktiv waren, mit ins Boot geholt – und dafür viel Kritik geerntet. Denn an allen vier Adventswochenenden war der beliebte Schwanengarten für Vereine und Gewerbetreibende nicht mehr nutzbar. Schon ein Jahr später organisierte die Stadt nach dem Zoff den Markt überraschend wieder selbst und kehrte zu den Wurzeln zurück. Dann kam Corona. Und nun wieder der endgültige Neuanfang. Am ersten Adventswochenende soll es nun in der Kirchenstraße weihnachtlich werden. Wer mit einem Stand mitmachen will, kann sich noch bis Mitte November bei der Stadt melden. Für eine schöne Atmosphäre sollen große Lichterketten über der Straße aufgehängt werden.

> In Nußloch soll der Benzenickelbasar wieder wie vor Corona stattfinden – und zwar vom 25. bis 27. November auf dem Lindenplatz. Der Name leitet sich von einer rustikalen hier lokal gebräuchlichen Bezeichnung des Begleiters des Nikolaus – Knecht Ruprecht – ab. Für die Unterhaltung tragen die Vereine und so manche Solisten bei. Den Abschluss des Marktes bildet die ebenso traditionelle Nietenverlosung des Verbandes Nußlocher Selbstständiger, bei der die Hauptpreise aus der Tombola aus den beschrifteten Nieten gezogen werden. Die Anmeldung für Stände ist möglich bei Hans Trautmann per E-Mail an die Adresse info@vns-nussloch.de oder unter Telefon 06224 /10217. "Die gesamte Weihnachtsbeleuchtung wurde auf LED umgestellt", so Gemeindesprecherin Lisa Herrmann. "In diesem Jahr wird auf die Beleuchtung am Rathaus und an der Bücherei verzichtet."

> In Schönau plant die Stadt derzeit den 37. Weihnachtsmarkt rund um das Rathaus sowie auf dem neugestalteten Platz beim Marktplatz am 3. und 4. Dezember. "Auch am Rahmenprogramm wird derzeit geplant, wie zum Beispiel Puppentheater für die Kinder, Singen der Grundschüler bei der Eröffnung oder auch das Weihnachtsliedersingen durch einen örtlichen Gesangsverein auf der Rathaustreppe", so Susanne Schäfer von der Stadtverwaltung. "Auch der Nikolaus wird wieder die Kinder erfreuen." Eine Teilnahme ist nicht mehr möglich. An dem Weihnachtsmarkt-Wochenende findet eine Kunstausstellung "Der Schönfärber" in der Hühnerfautei statt. "Die Beleuchtung wird auf dem Weihnachtsmarkt wie in den letzten Jahren unverändert sein", so Schäfer.

> In Sandhausen wird es wieder einen Weihnachtsmarkt geben – vorbehaltlich verhindernder gesetzlicher Regelungen, so Gemeindesprecher Jochen Denker. Dieser findet traditionell am zweiten Adventswochenende auf dem Lège-Cap-Ferret-Platz statt. "Die konkrete Planung für den Weihnachtsmarkt ist noch in der internen Abstimmung", so Denker. Details könnten noch nicht genannt werden. Aktuell sei geplant, dass die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt wird. Ob diese tatsächlich ans Netz geht, mache man von der weiteren Entwicklung der Gesamtlage abhängig.

> In Spechbach soll das Weihnachtsdorf am 26. November ab 14 Uhr auf dem Rathausplatz stattfinden. Konzept und Programm standen zuletzt noch nicht fest, Änderungen im Vergleich zur Zeit vor Corona sind jedoch keine geplant, so Marc-André Waxmann von der Gemeindeverwaltung. Anmeldungen seien noch möglich, wobei nur begrenzt Plätze zur Verfügung stehen und die örtlichen Vereine zuerst berücksichtigt werden. "Für eine besinnliche und weihnachtliche Atmosphäre auf dem Rathausplatz gab es schon in den Vor-Corona-Jahren nur eine reduzierte Beleuchtung", so Waxmann.

> In Wiesenbach ist der Weihnachtsmarkt am 3. Dezember von 13 bis 21 Uhr auf dem Rathausplatz geplant. "Das Programm steht noch nicht fest, Veränderungen zur Vor-Corona-Zeit sind nicht geplant", so Katja Wedel von der Gemeindeverwaltung. "Die Wiesenbacher Vereine bieten hauptsächlich Speisen und Getränke an, Hobbykünstler, hauptsächlich aus Wiesenbach, selbstgefertigte Kostbarkeiten." Anmeldungen sind bis zum 20. November an Katja.Wedel@wiesenbach-online.de möglich. Die Weihnachtsbeleuchtung werde in Wiesenbach grundsätzlich reduziert, der Weihnachtsbaum vor dem Rathaus leuchte aber vom 27. November bis 26. Dezember täglich von 18 bis 21 Uhr.

> In Wilhelmsfeld wird die Gemeinde wieder den Weihnachtsmarkt am 26. und 27. November um die evangelische Kirche herum veranstalten. "Traditionell werden Stände aufgebaut rund um die Kirche. Sie ist in der Zeit geöffnet", so Bürgermeister Tobias Dangel. Veränderungen zur Vor-Corona-Zeit seien nicht geplant. Ob noch Plätze für Stände möglich sind, erfahren Interessierte unter Telefon 06220/915806. "Für den Weihnachtsmarkt wird es eine normale Beleuchtung geben", so Dangel. "Das heißt: Auch die Kirche wird beleuchtet, nach dem Weihnachtsmarkt wird diese wieder eingestellt."