Von Doris Weber

Dossenheim. Man merkte es Marian Krawczyk an, ein bisschen traurig wirkte er schon. Er und viele andere waren auf die Ruine der Schauenburg zum Arbeitseinsatz der Burgengruppe des Heimatvereins gekommen. Für Krawczyk war es allerdings der letzte, denn er und seine Familie würden Dossenheim am nächsten Tag verlassen.

Weil die Familie hier keine Wohnung gefunden habe, gehe man zurück nach Polen. Zur Verabschiedung hatte Eugen Reinhard, Chef der Arbeitsgemeinschaft (AG) Schauenburg, Karl-Heinz Frauenfeld als Grillmeister engagiert. Die Arbeitseinsätze sind außerdem Termine im kommunalen Ferienprogramm.

Marian Krawczyk nahm Abschied, Foto: Alex

Zur Verabschiedung von Krawczyk war auch Bürgermeister David Faulhaber gekommen. Die Kommune profitiert vom ehrenamtlichen Einsatz der AG seit nunmehr 40 Jahren. Krawczyk war vor rund sieben Jahren dazugestoßen.

Ob er Lust habe, mitzumachen, lautete die erste Frage von Reinhard, der ihn so anwarb. Die zweite, ob er mauern könne. Zuarbeiten, das konnte er, erinnerte sich Krawczyk. Dann wechselte er sein Einsatzfeld und unterstützte Albert Schreck bei der Pflege des Grüns.

Seit September 2015 sei er regelmäßig auf dem Sporn des Ölbergs aktiv gewesen. Kurze Zeit später habe er begonnen, seine Arbeiten zu dokumentieren. So zählt er in fast sieben Jahren 696 Einsätze und unzählige Erlebnisse. Ein Platzregen und vieles andere würden ihm immer in Erinnerung bleiben, sagt der in Danzig geborene Pole. "Sie sind ein feiner Mensch", sagte Rathauschef Faulhaber, als er ihn aus dem Team mit einer Mappe mit Drucken von Ansichten der Bergstraßengemeinde verabschiedete. Er sei froh, die Schauenburger kennengelernt zu haben, dankte Krawczyk.

Es besteht kein Zweifel, dass er Dossenheim im Herzen behalten werde, wie Faulhaber es sich wünschte. Er habe dazu beigetragen, dass die Schauenburg ein lohnendes Naherholungsziel geworden sei, dankte AG-Leiter Reinhard für das Engagement.

"Ohne Albert hätte ich das nicht geschafft", teilte er den Dank mit seinem über 80-jährigen Gärtnerkollegen Schreck. So gesehen ist auf der Burg ein Job freigeworden. Gartenwerkzeug wird gestellt. Was man mitbringen muss, ist das Interesse an der Burg und die Freude im Team, an der frischen Luft während seiner Freizeit zu arbeiten.

Interesse und Freude brachte der zwölfjährige Gregor schon mit. Der Junge kennt die Jugendlichen, die im Team der Schauenburger mitarbeiten. Immer schon hatte er einmal dabei sein wollen – zum ersten Termin des Ferienprogramms hatte er es endlich geschafft. Das gemeinschaftliche Arbeiten mache Spaß, meinte er, auch wenn er an diesem Tag bisher nur am Weg "gebuddelt" habe. Lust, beim nächsten Einsatz dabei zu sein, hätte er schon.