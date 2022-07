St. Leon-Rot. (tt) Vor fast genau einem Jahr wurde die generalsanierte A5 bei St. Leon-Rot dem Verkehr übergeben. Zuvor waren die beiden Fahrbahnen zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Kronau grundhaft erneuert und drei Autobahnbrücken neu gebaut worden. Nun müssen die letzten Mängel an der Lärmschutzwand auf St. Leoner-Seite beseitigt werden, wie die Autobahn GmbH mitteilt. Dafür müssen die Fahrspuren Richtung Karlsruhe vom heutigen Donnerstag bis Anfang September verengt werden.

"Bis zum Abschluss der Arbeiten, voraussichtlich am 7. September, muss der Verkehr in diesem Bereich über schmalere Fahrstreifen als gewöhnlich geführt werden. Grundsätzlich stehen aber alle drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe zur Verfügung", heißt es in der Mitteilung der Autobahn GmbH. Bereits seit Sonntagnacht laufen die entsprechenden Einrichtungsarbeiten für die Baustellenabsicherung. Im Zuge dieser Arbeiten mussten immer wieder einzelne Fahrspuren vorübergehend gesperrt werden.

Im Zuge der grundhaften Erneuerung wurde auf der St. Leoner-Seite eine neue, acht Meter hohe und 800 Meter lange Lärmschutzwand gebaut: Sie reicht von der Brücke an der Roter Straße bis zum Parkplatz "Mönchberg". Die Autobahn GmbH hatte an der neu errichteten Lärmschutzwand Mängel festgestellt, die die verantwortliche Baufirma nun beseitigen wird. Insgesamt hat der Bund in die Erneuerung des Abschnitts rund 75 Millionen Euro investiert.