Von Anja Hammer

Walldorf. Auch Walldorf führt das Ein-Euro-Ticket ein. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend mehrheitlich beschlossen. Doch eigentlich, so klang es in den Stellungnahmen der Fraktionen durch, sehen die Bürgervertreter darin nur eine Zwischenlösung. Langfristig wollen sie kostenloses Busfahren in der Astorstadt erreichen.

Der