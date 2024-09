Dossenheim. (dw) Sirenen sind wieder zentrale Infrastruktur, um in Krisensituationen warnen zu können. In Dossenheim steht der Aufbau einer Sirenenanlage nun unmittelbar bevor. Der Gemeinderat gab in seiner jüngsten Sitzung einstimmig grünes Licht für die Auftragsvergabe. Mit der Firma "Fischer Energietechnik und Warnsysteme" aus dem oberpfälzischen Freudenberg in Bayern wurde ein in

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote