Sandhausen. (ugw) Bereits im vergangenen Herbst hatte es die Verwaltung angekündigt, jetzt ist es offiziell: Krippen- und Kindergartenplätze werden in der Gemeinde Sandhausen ab 1. Februar über ein zentrales Anmeldeverfahren vergeben. Die Nutzung der Online-Plattform "Kita-Data-Webhouse" soll Wartezeiten möglichst vermeiden oder zumindest verkürzen. "Ich freue mich, dass der Anmeldeservice für unsere Familien damit noch freundlicher und transparenter wird", wird Bürgermeister Hakan Günes in einer Mitteilung des Rathauses zitiert: "Denn künftig ist es beispielsweise möglich, einen Wunsch-Betreuungsplatz in der Kita zentral vorzumerken." Dadurch wird die Anmeldung für die Betreuungsplätze ebenso wie für die Platzvergabe vereinfacht: "Das System ist nun wesentlich effizienter."

Sobald ein Kind für den Kindergarten angemeldet werden kann, bekommt die Familie künftig Post von der Gemeindeverwaltung mit sämtlichen Informationen rund um das Anmeldeverfahren via Homepage der Gemeinde. Auch jetzt haben alle Sandhäuser Familien, deren Kind für einen Kindergarten für 2025/2026 angemeldet werden kann, ein Schreiben erhalten. Darin wird erklärt, wie die Registrierung mit E-Mail-Adresse und Passwort funktioniert.

Die Platzvergabe im Krippenbereich erfolgt unterjährig ohne Stichtag, jene im Kindergartenbereich erfolgt mit Stichtag, der jeweils auf der Homepage genannt wird. Bei der Vergabe von Kindergartenplätzen werden nach Ablauf des Stichtags die Anmeldungen bearbeitet. Für die Aufnahme in einen Kindergarten spielt es keine Rolle, wer sein Kind zuerst eingetragen hat. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach festgelegten Kriterien. Diese sind ebenfalls auf der Homepage der Gemeinde Sandhausen zu finden. Übrigens müssen auch alle Eltern, die ihr Kind bereits angemeldet haben, dieses nochmals online anmelden.

Für weitere Informationen wird auf die Stabstelle Kinderbetreuung unter Telefon 0 62 24 / 59 21 66 und auf die Homepage www.sandhausen.de verwiesen.