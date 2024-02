Sandhausen. (luw) "Wir setzen niemanden vor die Tür, sondern streben gemeinsam eine Verbesserung der räumlichen Situation an." Diesen Satz hatte Bürgermeister Hakan Günes mit Blick auf das Awo-Lädle bereits im Juni 2023 gesagt. Denn auf lange Sicht plant die Gemeinde die Kündigung des Pachtvertrags für das auf dem Gelände des Friedrich-Ebert-Schulzentrums gelegene Lädchen, das rund 300 einkommensschwache Menschen mit Lebensmitteln zu günstigen Preisen versorgt. Es wird also ein neuer Standort für das von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) getragene Angebot gesucht – bisher jedoch erfolglos, wie Rathaussprecher Marco Brückl nun auf Anfrage bestätigte.

"Awo-Lädle vor ungewisser Zukunft" hatte die RNZ bereits im Juni 2023 getitelt. Damals hatte Kosta Kasimatis als Vorsitzender der Sandhäuser Awo erklärt, dass ihm die Gemeindeverwaltung eine Kündigung des Pachtvertrags für den Laden für "Anfang oder Mitte 2024" angekündigt hatte. Auf Nachfrage versicherte ein Sprecher des Rathauses aber gleich ebenso wie der eingangs zitierte Bürgermeister: "Wir setzen niemanden vor die Tür."

Nun, ein halbes Jahr später, scheint man also immer noch keinen Zeitdruck bei der Suche nach einer passenden Nachfolge-Immobilie zu spüren. Bisher zahlt die Awo als Pächterin einen "symbolischen Euro" pro Jahr an die Gemeinde, um den Laden nutzen zu dürfen. Über die Gründe für die geplante Vertragskündigung gab es noch keine Aussagen seitens der Verwaltung.

"Derzeit gibt es noch keine konkreten Planungen für eine Anschlussverwendung des Awo-Lädle-Geländes, lediglich erste Ideen, die aber noch nicht spruchreif sind", hatte ein Rathaussprecher im Juni gesagt. Kasimatis vermutet, dass die Pläne etwas mit dem ab 2026 gültigen Rechtsanspruch auf Ganztagsschule oder mit dem anstehenden Mammut-Projekt namens Festhallen-Sanierung zu tun haben könnten.

"Vielleicht werden die Räume des Lädles für das Jugendzentrum oder für eine Mensa oder Hausaufgabenbetreuung gebraucht", meint Kasimatis – und zeigt dafür Verständnis. Entsprechend froh ist er darüber, dass bisher kein Druck aus dem Rathaus ausgeübt wird.

Zugleich ist er dankbar, dass man sich bei der Gemeindeverwaltung durchaus um eine Nachfolgelösung "bemüht" und stets mit ihm in Kontakt steht, wie er sagt. Doch mit Blick auf den Immobilienmarkt allgemein stellt er fest: "Sandhausen war schon immer schwierig – die guten Sachen gehen unter der Hand weg: Wenn ich ein Objekt abends sehe und am nächsten Morgen danach frage, ist es dann schon weg."

Und der 58-Jährige erklärt, dass es durchaus ein paar Anforderungen an den neuen Standort gäbe: "Am wichtigsten ist, dass er gut erreichbar ist und im Erdgeschoss liegt." Die bisherige Lage am Schulgelände sei ideal, weil sie auch in der Nähe einer Bushaltestelle sei, sagt er auch vor dem Hintergrund des 2023 eingeführten Ein-Euro-Tickets für den Ortsbus. "Wir wollen in Sandhausen bleiben", betont Kasimatis.