Von Felix Hüll

Wilhelmsfeld/Meckesheim. Die gute Nachricht ist: Bis Jahresende ist gesichert, wo man Postdienstleistungen in Wilhelmsfeld erhält und ebenso in Meckesheim. Während sich weitergehend in Wilhelmsfeld etwas ändern wird, bleibt es in Meckesheim aber auch über den Jahreswechsel hinaus beim Alten. Hier hatte ein Beitrag auf Facebook für Missverständnisse gesorgt.

"Unsere Partnerin hat uns zum 31. Dezember 2023 fristgerecht gekündigt. Es wird auf jeden Fall weiterhin eine Postfiliale in Wilhelmsfeld geben. Wir sind bereits auf der Suche nach einer Nachfolgelösung", berichtet Post-Sprecher Marc Mombauer von der Regionalen Kommunikation Süd der DHL-Group, wie der einstige "gelbe Riese" sich heute nennt.

26 Jahre lang war "B + S Naumann Post - Toto -Lotto" in Wilhelmsfelds Johann-Wilhelm-Straße 68 Post-Partner-Filiale, nachdem die ursprüngliche Post an der Kirchstraße zugemacht worden war. Nun möchte Silke Naumann aber "aus privaten Gründen" ihr Geschäft aufgeben und schließt somit auch die Post in Wilhelmsfeld, "es sei denn, jemand meldet sich, der das weiter macht.

Keine Veränderung gibt es in Meckesheim bei Schreibwaren Tintenklecks. Foto: Alex

Bis Jahresende würde ich denjenigen auch einarbeiten", erklärt Silke Naumann auf Nachfrage. Aktuell kann Post-Sprecher Mombauer allerdings noch keinen konkreten Nachfolger benennen. Anders verhält sich der Fall im rund 26 Kilometer entfernten Meckesheim: hier gibt es sogar vier Anlaufstellen der Post, darunter die Postagentur im Schreibwarenladen "Tintenklecks" an der Prof.-Kehrer-Straße 13. Weitere Standorte sind in Meckesheim der DHL-Paket-Shop beim Rewe-Markt an der Industriestraße 1 und die Packstation beim Lidl-Markt am Brühlweg 11 sowie in Mönchzell die Postfiliale im Geschäft Epp Gartenpflege und Floristik an der Hauptstraße 91.

Hier hatte die Ankündigung der Postagentur des Meckesheimer "Tintenklecks" bei Facebook über verkürzte Öffnungszeiten während der Sommerferienzeit dazu geführt, dass in der Folge die Rede von einer "Schließung" war. Dies ist aber falsch. Die Familie Jutta und Albert Schneider stellte in einem weiteren Beitrag richtig, dass bis 19. August Geschäft und Postagentur Montag bis Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet seien. Lediglich nachmittags sei geschlossen. Auch Postsprecher Mombauer bestätigte, dass ihm keinerlei Informationen über eine etwaige Vertragsveränderung vorlägen.