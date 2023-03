Als die Post in Mauer vor 23 Jahren geschlossen wurde und sie ihr Geschäft im eigenen Haus eröffnete, entschloss sie sich, den Versand von Briefen und Paketen in ihr wachsendes Sortiment zu integrieren. Denn bald bot Roos auch Schreibwaren, Zeitschriften, Toto/Lotto und Geschenkartikel an. In den Ladenräumen verkaufte zuvor ein Schneider seine Kurzwaren. Mit ihrem Sohn Patric renovierte sie den Gebäudeteil und schuf aus mehreren kleinen Zimmern einen durchgängigen Geschäftsraum.

Gegenüber der Tankstelle in der Heidelberger Straße begann sie einst damit, Spielwaren zu verkaufen. Doch nach nur zwei Jahren musste sie die damaligen Räume wieder verlassen: Der Eigentümer beanspruchte diese für sich und sein Vorhaben, dort Obst und Gemüse anzubieten. So zog Annerose Roos um. Aber immer noch nicht in die heutigen, nun eigenen vier Wände, sondern erst einmal in einen Laden in der Sinsheimer Straße 6, in dem heute Döner und weitere Speisen und Getränke verkauft werden. Damals nannte sie ihr Geschäft "Ann’s Geschenk- und Bastelstube", bot auch Bastelkurse an und fertigte mit den Kindern aus Mauer deren Sommertagsstöcke. Auch für das Rotschwänzl-Fest gab Roos gerne kreative Impulse.

Doch Annerose Roos ist eine Kämpfernatur. Um die Postfiliale und ihren kleinen Schreibwarenladen in der Heidelberger Straße 18 hat sie sich immer mit Leib und Seele gekümmert. Nun will sie sich zur Ruhe setzen. Die Nachfolger sind startklar.

Von Christiane Barth

Mauer. "Früher war alles viel wärmer", sagt Annerose Roos. Der Kontakt zu den Kunden war freundlicher und ohne die Hektik, wie sie heute vorherrscht. Nun übergibt sie ihren Schreibwarenladen nach 43 Jahren an ihre Nachfolger. Die fast 74-Jährige weiß: "Die Leute hier sind traurig, dass ich gehe."

Wenn Annerose Roos zurückblickt, gesteht sie: "Ich war immer sehr genügsam, darum habe ich es geschafft". Urlaub? Nie. Essen gehen? Eigentlich auch nie drin gewesen. Krank sein konnte sie sich nicht erlauben. Als alleinerziehende Mutter musste sie für den Lebensunterhalt aufkommen. Selbst als sie sich einmal eine tiefe Wunde mit der Schere zuzog, die genäht werden musste, arbeitete Roos weiter.

Bevor sie ihren ersten Laden eröffnete, arbeitete die gelernte Erzieherin 16 Jahre lang im Kindergarten. In ihrem Ursprungsberuf kam ihr eines Tages die Idee, ein Angebot für die kleinsten Kunden zu schaffen. "Ich wollte schöne Spielsachen verkaufen", erinnert sich Roos heute.

Auch heute noch stehen viele Spielsachen im Regal, die wohl in keinem anderen Laden zu finden sind. Sie haben fast schon antiquarischen Wert und dürften für Sammler von Bedeutung sein. Die Verpackungen sind leicht vergilbt. "Ich mag sie einfach nicht weggeben, aber sie sind halt nicht mehr modern", sagt die Ladenbesitzerin schweren Herzens.

Wenn man sie darauf anspricht, dass sie in Mauer eine richtige Institution ist, bleibt sie bescheiden: "Ich gehöre halt dazu", sagt die Frau mit den weißen Locken und den lachenden Augen. Ebenfalls eine Institution ist die dreijährige Chihuahua-Hündin Pucki. Die Kunden drängten sie, sich wieder einen Vierbeiner zuzulegen, nachdem ihr erster Hund Isi verstarb.

Dass sie nun ihr Geschäft abgeben muss, tut ihr zwar leid, doch weiß sie auch, dass kein Weg daran vorbei führt: "Mein Körper sagt mir, dass ich aufhören muss." Durch das Tragen all der schweren Pakete in der Postfiliale machen sich nun immer öfter Gelenkschmerzen bemerkbar. Auch mit dem Tempo, das heute vorherrscht, kann Roos nicht mehr mithalten: "Diese Hektik, die kann man als älterer Mensch nicht mehr gut ertragen."

In vielen Kommunen ringsum sind Geschäfte dieser Art geschlossen worden, so dass auch viele Kunden von außerhalb kommen, um ihre Postgeschäfte bei Annerose Roos zu erledigen. Das Pensum schafft sie nun trotz ihres Fleißes und Durchhaltevermögens nicht mehr.

Der Laden inklusive Postfiliale wurde am Mittwoch übergeben. Am gestrigen Freitag stand dann die offizielle Übertragung an die neuen Betreiber Stefan Elfner und Roland Örüm an. Hier sollte Annerose Roos wohl gleich drei bekannte Amtsträger in ihre Arme schließen. Nicht ohne Stolz sagt sie: "Ich habe es in meiner Laufbahn als Ladenbetreiberin mit drei Bürgermeistern zu tun gehabt".

Dies sind Erich Mick, Jörg Albrecht und John Ehret. Wenn sie nun bald etwas mehr Zeit zur Verfügung hat, will sie die "Rotschwänzl-Mauer" am Rathaus reparieren. Diese hat sie einst selbst gebaut. Ein Element ist jedoch herausgebrochen. Ein neuer Sandstein, den ihr die Familie Göler von Ravensburg geschenkt hat, liegt bereits in ihrem Hof. Was sie außerdem unbedingt machen möchte: "Endlich mal ausruhen."