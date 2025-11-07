Freitag, 07. November 2025

Plus Wilhelmsfeld

Bewohner findet Schlange in seiner Waschmaschine

Eine Kornnatter hatte es sich dort gemütlich gemacht. Ist das Tier aus einem Terrarium entwischt?

07.11.2025 UPDATE: 07.11.2025 04:00 Uhr 29 Sekunden
Diese Kornnatter entdeckte ein Wilhelmsfelder in seiner Waschmaschine. Foto: Polizei

Wilhelmsfeld. (cm) "Ist die noch ganz sauber?" Mit dieser Frage kommentierte die Polizei augenzwinkernd den Fund einer Schlange in einer Waschmaschine in Wilhelmsfeld. Diesen ungewöhnlichen Fund hatte ein Mann in der Heidelberger Straße am Sonntagmittag gemacht.

Ein Reptilienexperte konnte schnell Entwarnung geben: Die Schlange war weder giftig noch gefährlich. Es handelte sich um eine

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
zu unseren Autoren  
