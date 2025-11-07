Wilhelmsfeld. (cm) "Ist die noch ganz sauber?" Mit dieser Frage kommentierte die Polizei augenzwinkernd den Fund einer Schlange in einer Waschmaschine in Wilhelmsfeld. Diesen ungewöhnlichen Fund hatte ein Mann in der Heidelberger Straße am Sonntagmittag gemacht.

Ein Reptilienexperte konnte schnell Entwarnung geben: Die Schlange war weder giftig noch gefährlich. Es handelte sich um eine