Wilhelmsfeld. (lesa) Funken und kleine Flammen sind am Dienstagmittag im Erlbrunnenweg aus einer Stromleitung gestoben und haben einen Feuerwehreinsatz verursacht. Anders als zunächst vermutet, war jedoch kein Kurzschluss die Ursache, sondern viel mehr ein Defekt an einem Hausanschluss. Diesen reparierten Techniker des Stromversorgers Netze BW.

Es war gegen 15 Uhr, als der Funkenflug an dem Holzmast mit Freileitung begann. "An einem Mast war eine Anschlussklemme defekt", erklärte ein Sprecher von Netze BW auf Nachfrage der RNZ. Mit diesen Klemmen seien Hausanschlüsse mit der Niederspannungsleitung am Ort verbunden. Die Ursachen für Defekte dieser Teile könnten vielfältig sein, so der Sprecher, der allgemein etwa auf Feuchtigkeit verweist. Wieso die Klemme in diesem Fall kaputt ging, konnte er nicht sagen.

Klar ist aber: Die Techniker von Netze BW tauschten die defekte Anschlussklemme aus. Zuvor hatten Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brandschutz an der Einsatzstelle sichergestellt. Während der Reparaturarbeiten am Hausanschluss und dem Austauschen der Anschlussklemme war das betroffene Haus laut dem Unternehmenssprecher eine gute Viertelstunde ohne Strom. Inzwischen funktioniert alles wieder reibungslos.