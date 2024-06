Wilhelmsfeld. (ths) Der Bebauungsplan "Am Buchenhain" befindet sich endgültig in trockenen Tüchern. Denn Dietmar Glup vom Sinsheimer Architektenbüro Sternemann und Glup weilte einmal mehr bei der Sitzung des Gemeinderats und brachte diesmal die Planung in abgespeckter Form bei kleinen Änderungen auch beim Baurecht zum Abschluss.

Zuvor ging er auf elf Stellungnahmen der erneuten