Freitag, 29. August 2025

zurück
Plus Wieslocher Winzerfest

"Man kann nicht jeden Tag Schnitzel essen"

Im Interview spricht Schausteller Stefan Traber über die Neuerungen beim "Winzerfest im Park".

29.08.2025 UPDATE: 29.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 8 Sekunden
Der „Scheibenwischer“, der auch schon auf der Baiertaler Kerwe zum Einsatz kam, soll Jugendliche für das Winzerfest begeistern. Foto:zg
Interview
Interview
Stefan Traber
Organisator des Winzerfests und Kooperationspartner der Stadt

Von Konrad Bülow

Wiesloch. Das Winzerfest im Park hat mit der gestrigen Eröffnung begonnen. In diesem Jahr gibt es viele Neuerungen: Schon die Organisation liegt in neuen Händen, erstmals ist Stefan Traber hier Kooperationspartner der Stadt und verantwortlich für das kulinarische Angebot und die Fahrgeschäfte. Im Interview mit der RNZ erläutert er, was das Winzerfest 2025

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Konrad Bülow
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.