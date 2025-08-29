"Man kann nicht jeden Tag Schnitzel essen"
Im Interview spricht Schausteller Stefan Traber über die Neuerungen beim "Winzerfest im Park".
Organisator des Winzerfests und Kooperationspartner der Stadt
Von Konrad Bülow
Wiesloch. Das Winzerfest im Park hat mit der gestrigen Eröffnung begonnen. In diesem Jahr gibt es viele Neuerungen: Schon die Organisation liegt in neuen Händen, erstmals ist Stefan Traber hier Kooperationspartner der Stadt und verantwortlich für das kulinarische Angebot und die Fahrgeschäfte. Im Interview mit der RNZ erläutert er, was das Winzerfest 2025
