Von Sarah Eiselt

Wiesloch. Eine funkelnde Lichterkette hat er jedenfalls, aber höher, grüner oder wild verzweigt? In diesem Jahr ist der Weihnachtsbaum des Wieslocher Weihnachtsmarkts nicht mit diesen Worten zu beschreiben. Denn er ist aus Holz gefertigt, nadelt dadurch nicht, und kann und soll auch in den nächsten Jahren wieder aufgestellt werden können.

Die RNZ hat sich auf dem "Weihnachtszauber" umgehört, wie die nachhaltigere Variante denn bei den Besucherinnen und Besuchern ankommt – und dabei ganz verschiedene Stimmen erhalten.

"Mir ist das tatsächlich gar nicht aufgefallen", gesteht eine Mutter. Erst ihre Tochter habe sie auf die Installation vor dem Alten Rathaus in der Innenstadt hingewiesen. Ihr sei diese Neuheit direkt aufgefallen, erzählt die neunjährige Alvina stolz.

"Ich finde es schön", sagt sie. Alvina sah gleich, dass der Baum wie eine Treppe geformt sei, die Stufen rundherum gehen, sagt sie weiter. Für zu Hause wünscht sich Alvina aber doch lieber einen echten Weihnachtsbaum, sagt sie lachend.

"Praktisch, ungewöhnlich und vielleicht nicht ganz so schön", lautete die ehrliche Meinung von Michaele. Die 63-Jährige wohnt in Bruchsal, hatte lange Zeit in Wiesloch gelebt, sei nun aber zu Besuch bei Freunden. Als eine "schöne Idee" bezeichnete sie den Grundgedanken, dass der Baum den Marktplatz auch an kommenden Weihnachtsfesten wieder schmücken könne.

Doch ganz überzeugt war sie von der Installation nicht, gibt sie zu: "Doch die Lichter sehen abends an so einem Baum aber genauso schön aus", vergleicht sie das Holzmodell mit einem echten Nadelbaum.

Gesponsert wurde die Alternative zur klassischen Nordmanntanne oder Fichte von einer Schreinerei mit Sitz in Wiesloch: Heterle und Herb, erläuterte Ines Adam als Sprecherin der Stadtverwaltung Wiesloch.

Das Holzkonstrukt aufzustellen und auch in Zukunft weiterzuverwenden, sei eine gute Lösung zum klassischen Prozedere, jährlich extra für das Weihnachtsfest einen Baum zu fällen, sagt sie weiter.

Wiesloch ist Vorreiter mit diesem Modell, in den Nachbarstädten und -gemeinden steht jeweils noch ein echtes Nadelgewächs auf den dortigen Weihnachtsmärkten, etwa in Walldorf oder Rauenberg. Umso stolzer sei man aus städtischer Sicht über das Werk. Nach den Feiertagen wird das Konstrukt abgebaut und alle Teile würden sorgfältig eingelagert, erzählt Adam weiter.

"Es ist etwas ganz Neues, etwas ganz Tolles", findet Mustafa Seyman aus Mosbach. Der 34-Jährige sei geschäftlich in der Wieslocher Innenstadt unterwegs, erzählt er. Er schätze den Aspekt der Nachhaltigkeit, "denn es ist fragwürdig, wenn jedes Jahr aufs Neue ein Baum gefällt werden muss".

Mustafa gibt diesem neuen Konzept, das ihm zuvor unbekannt war, deshalb "einen Daumen hoch – wenn der Baum zukünftig weiterverwendet wird". Er beschreibt die Aktion der Wieslocher Schreiner als "vorbildlich".

"Viele finden ihn schick, man könnte sagen, es ist eine Kunstinstallation", sagte Gritt. Die 62-Jährige lebt eigentlich in Berlin, sei derzeit zu Besuch bei ihrem Schwager, der ein Hüttchen auf dem Wieslocher "Weihnachtszauber" betreibt. "Eine Nachbildung, das kann man schon machen.

Aber auch dieses Holz muss ja irgendwoher kommen", gibt sie zu bedenken. "Es ist auf jeden Fall mal etwas Anderes", war der erste Eindruck, den die 45-jährige Katrin Scharpf hatte, als sie den Baum "erst nur aus dem Augenwinkel gesehen" hat.

Für manche Besucherinnen und Besucher könne die Idee außerdem inspirierend wirken, "statt ein Bäumchen zu fällen und dieses dann nach zehn Tagen schon wieder auf den Müll zu werfen", ergänzt sie.

Für sie zu Hause wäre diese Baumvariante allerdings keine Alternative, gibt Katrin Scharpf zu. "Ich habe selbst keinen Tannenbaum als Weihnachtsbau. Ich schmücke immer meinen Kaktus, schon seit einigen Jahren", lacht sie.