Donnerstag, 25. September 2025

Plus Wiesloch/Walldorf

Die "Linke" hat jetzt einen Ortsverband

Die Gründungsversammlung wählte einen Vorstand. Der neu gegründete Verband will Wiesloch/Walldorf "auf links drehen".

25.09.2025 UPDATE: 25.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 19 Sekunden
Bundestagsabgeordnete Sahra Mirow (rechts) gratulierte dem neuen Linken-Vorstand für Wiesloch/Walldorf: (v.li.) Damian Robin Böhm, Franky Hund und Svenja Balcão. Foto: bms

Von Maria Stumpf

Wiesloch/Walldorf. Nicht nur in Berlin überrascht der rasante Aufstieg der Linken nach der vergangenen Bundestagswahl. Inzwischen hat die Partei die Rekordmarke von 120.000 Mitgliedern geknackt und auch in der Region freut man sich über eine spürbare Eintritts- und Aktivierungswelle. In Wiesloch/Walldorf gibt es nun einen weiteren Ortsverband im

