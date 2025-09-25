Die "Linke" hat jetzt einen Ortsverband
Die Gründungsversammlung wählte einen Vorstand. Der neu gegründete Verband will Wiesloch/Walldorf "auf links drehen".
Von Maria Stumpf
Wiesloch/Walldorf. Nicht nur in Berlin überrascht der rasante Aufstieg der Linken nach der vergangenen Bundestagswahl. Inzwischen hat die Partei die Rekordmarke von 120.000 Mitgliedern geknackt und auch in der Region freut man sich über eine spürbare Eintritts- und Aktivierungswelle. In Wiesloch/Walldorf gibt es nun einen weiteren Ortsverband im
