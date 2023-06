Wiesloch. (hds/slt) Spaß und gemeinsame Bewegung standen beim Wiesloch-Tag im Mittelpunkt, bei dem die "Host Town" ihre Gäste aus Jamaika begrüßte: Ob bei den Schülerinnen und Schülern der Tom-Mutters-Schule, des Ottheinrich-Gymnasiums oder bei der Delegation selbst: Es herrschte Hochstimmung.

Los ging es mit der Begrüßung der Athletinnen und Athleten aus Jamaika – vor ihrer bevorstehenden Teilnahme an den "Special Olympics World Games" in Berlin nächste Woche – am gestrigen Wiesloch-Tag in der Wieslocher Tom-Mutters-Schule. Eine besondere Erfahrung, nicht nur für die Sportler mit geistiger- und mehrfacher Behinderung, sondern auch für die Schulkinder, die so sehen konnten, was alles möglich ist – trotz oder gerade mit einer Behinderung. Gelebte Inklusion und Gastfreundschaft prägte das bunte, abwechslungsreiche Programm, gefüllt mit vielen Spiel-, Tanz- und Bewegungsaktionen. So wurden auf dem Schulhof gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Tom-Mutters-Schule etwa kontrollierte Bewegungen mit einem Tuch geübt. Das Ziel dabei: Zusammenkommen, Dynamik leben und erleben – und das war ein voller Erfolg. Die Tatsache, dass die jamaikanischen Gäste nur englisch, die Wieslocher Kinder aber nur Deutsch sprachen, war ebenso wenig ein Problem wie die unterschiedliche Länderherkunft, eine anderen Kultur oder das unterschiedliche Alter der Jugendlichen und Athletinnen und Athleten. Alle waren glücklich, die Zeit in Deutschland miteinander verbringen zu können. So sorgte etwa bei ein Trommelworkshop bei den Anwesenden für reichlich gute Laune.

Bleibenden Eindruck mit Wiedererkennungswert hinterließ zudem ein künstlerisches Event veranstaltet von der "Kinder und Kunstschule" (Kikusch) der Volkshochschule: Es wurden Stofftaschen gestaltet, die die Jamaikanerinnen und Jamaikaner als eine Art "Mitbringsel" mit nach Berlin und anschließend mit nach Hause nehmen können.

Und auch die Schülerinnen und Schüler des Ottheinrich-Gymnasiums boten der 65-köpfigen Delegation ein ausgelassenes Programm auf dem Sportgelände am Stadion. Auch hier stand gemeinsames Tanzen und Bewegen im Vordergrund und vor allem die Botschaft, die auch im Rahmen der Special Olympics vermittelt werden soll: Gelebte Inklusion und eine bessere Wahrnehmung für Menschen mit Behinderungen gewährleisten.

Nach einem Mittagessen bei sommerlichem Wetter auf dem Marktplatz und einem Rundgang durch die Stadt ging es nachmittags noch zum "Fest der Begegnung" auf dem Festplatz, ehe am Abend musikalische Unterhaltungen im Gerbersruhpark auf dem Programm stand.