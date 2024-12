Wiesloch. (tt) Ein Teil der Fächer am Bahnhof Wiesloch-Walldorf, die man mit einem Vorhängeschloss selbst verschließen kann, musste vor Kurzem abgebaut werden. Das teilt die Stadt Wiesloch mit.

Grund dafür ist ein Unfall Mitte November: Beim Rangieren zur nahe gelegenen Paketstation fuhr ein Zusteller mit seinem Fahrzeug gegen die Metallkonstruktion, die sich dadurch erheblich verzog.

Aus Sicherheitsgründen wurde dieser Teil der Schließfachanlage deshalb abgebaut und im Bauhof untergebracht. Wer persönliche Gegenstände in einem der betroffenen Fächer aufbewahrt hat, wird gebeten, sich per E-Mail an bauhof@wiesloch.de oder alternativ an zweckverband@wiesloch.de zu wenden, um die weitere Vorgehensweise zu klären. Nach Angaben der Stadt Wiesloch ist kein Ersatz für die kaputten Schließfächer geplant, da am Bahnhof noch genügend weitere zur Verfügung stehen.