Von Konrad Bülow

Wiesloch. Der blaue Himmel vor weißen Wolken über der Kuppel des Reichstagsgebäudes in Berlin, ein grüner Frosch in Australien, der hinter einem Blatt hervorlugt, violette Reihen aus Lavendel, die einen Hügel in der Provence bedecken – das sind nur einige der Motive, die beim 49. RNZ-Fotowettbewerb "Blende" ausgezeichnet wurden. Nun hat in der Volkshochschule Südliche Bergstraße die Preisverleihung stattgefunden.

Die Jury hatte die Wahl unter 1300 Aufnahmen, aus denen in vier Kategorien insgesamt 20 Siegerfotos ermittelt wurden. "Leicht war das nicht", betonte die Leiterin des RNZ-Magazins, Ute Teubner, aus der Jury. Die Qualität der Fotos sei so hoch, dass der Begriff "Amateur- oder Hobbyfotograf" eher relativ zu sehen sei.

Viele besondere Fotoaufnahmen wurden beim RNZ-Wettbewerb „Blende“ in Wiesloch ausgezeichnet – so etwa das Bild von Martin Mühlstädt, das eine an einem Ast hängende Schnecke zeigt, von der sich ein Wassertropfen löst. Foto: Mühlstädt

Bei der Preisverleihung wurde schnell deutlich, dass jedes Bild seine eigene Geschichte hat. Das Siegerfoto in der Kategorie "Faszination Architektur" entstand eher zufällig, wie Urheberin Daniela Baumann aus Mühlhausen erläuterte. Sie sei an einem Nachmittag zu einem Fotoausflug in Frankfurt gewesen. In einem Moment habe sie sich umgedreht – und sofort ihr Motiv gesehen. Hinter dem Römer, dem historischen Rathaus aus dem 15. Jahrhundert, erheben sich Bankentürme in einen Himmel, in dem die Sonne durch die Wolken scheint.

So sehr Baumann die kräftigen Farben auf dem Foto mit dem Titel "Gegensätze" mag, so überrascht war sie über den ersten Platz. "Damit habe ich wirklich nicht gerechnet, als ich das Foto einschickte", sagte sie. Baumann fotografiert seit etwa 2014 in ihrer Freizeit, gerne mit einem 16-80-Millimeter-Objektiv.

Den ersten Platz in der Kategorie "Landschaftsfotografie" holte Werner Hilscher aus Zuzenhausen. Er hielt mit seiner Kamera den Gertelbach im Schwarzwald fest. Zwischen moosbewachsenen Steinen fließt das Gewässer dahin, grünes Gras und gefallene braune Blätter prägen das Bild. "Es strahlt Ruhe und Stille aus", sagte Teubner.

In der Kategorie "Stillleben als Kunstform" überzeugte das Foto mit dem Titel "Schönheiten am Fluss" die Jury am meisten. Markus Schoch aus Schriesheim fotografierte aus nächster Nähe zwei kleine weiße Blumen, die sich vor einem unscharfen Hintergrund aus einem Gewässer und sich darin spiegelnden Sonnenstrahlen abheben.

Das erfolgreichste Foto in der Kategorie "Einfach tierisch" glückte Torsten Hoppe-Tichy aus Bammental. Er bekam Urkunde und Goldmedaille für den Frosch in Australien. "Hoffentlich sieht mich keiner" nannte er die Aufnahme. Viele verschiedene Grün- und Gelb-Töne tragen zum Bild bei. "Man denkt, für so ein Foto brauche es enormen Aufwand. Aber so war es gar nicht", betonte Hoppe-Tichy. Nicht einmal den Blitz habe er verwendet, als er den Auslöser drückte.

Nicht nur die Erstplatzierten in den vier Kategorien machten mit ihren Fotos Eindruck. "Die Konkurrenz war wirklich stark", hob Teubner hervor. Dies habe besonders für die beliebte Kategorie der Tierfotografie gegolten. Mancher Teilnehmer sendete gleich mehrere Fotos ein und konnte dann mehr als eine Urkunde mit nach Hause nehmen – der Schriesheimer Markus Schoch etwa holte nicht nur den ersten Platz in der Kategorie "Stillleben", sondern auch Platz 4 im Wettbewerb zur Landschaftsfotografie mit "Mittelerde im Odenwald". Die Aufnahme der hellen Lichter im Dorf Hinterheubach vor dem Hintergrund des Mittelgebirges bei Nacht wecken bei vielen Betrachtern die Fantasie einer Szene aus dem Auenland bei "Herr der Ringe". Viele Blicke zog auch das Foto des Altrheins im Nebel auf sich, das Klaus Duba aus Walldorf den dritten Platz in der Stillleben-Kategorie bescherte. Ein arrangiertes Bild präsentierte Martin Mühlstädt aus Heidelberg. Er brachte eine Schnecke dazu, sich an einen Ast zu heften, in dem Moment in dem er den Auslöser betätigte, lief ein Wassertropfen an dem Schneckenhaus herunter.

Mit Frankfurter Wolkenkratzern hinter historischen Bauten holte Daniela Baumann einen ersten Platz. Foto: Baumann

Bisweilen hatten die Fotografen zunächst etwas ganz anderes im Sinn als das Ergebnis, wenn sie durch die Sucher ihrer Kameras blickten. So etwa Cindy Roth, die eigentlich einen Reiher unter der Alten Brücke in Heidelberg ablichten wollte. Als sie einen Bildausschnitt vergrößerte, fielen ihr die Rundungen der Brückenpfeiler vor dem Ufer und über dem Wasser des Neckars ins Auge. Der Reiher, das ursprüngliche Motiv, fiel auf dem Foto, das sie an die Jury schickte, nur noch bei genauem Hinsehen auf.

"Die Preisträger haben ein Auge für Dinge, an denen alle anderen einfach vorbeilaufen", sagte Petra Jurkewitz von der Volkshochschule. Seit dem 17. Januar waren die 20 Siegerfotos in den Räumen der Bildungseinrichtung ausgestellt. Das habe nicht nur dem Team im Haus und den Dozenten viel Freude bereitet. Besucher seien auch eigens in die Volkshochschule gekommen, um sich die Fotos anzusehen. Ab dem 4. März sollen die Fotos in der Heidelberger Volkshochschule zu sehen sein.

Es heiße weiter "Daumen drücken", sagte Jurkewitz: Die Siegerbilder werden zum "Blende"-Bundeswettbewerb weitergereicht. Eine Fachjury kürt bis April die 100 bestem Fotos, es sind Preise im Wert von 50.000 Euro zu gewinnen. Die besten Aufnahmen sollen in einem renommierten Fachmagazin veröffentlicht und im Oktober auf dem Festival "Photopia" in Hamburg präsentiert werden.