Wiesloch. (kbw) Eine dunkle Rauchwolke war am Mittwochvormittag über dem Wieslocher Nordwesten weithin sichtbar. Wie Erster Bürgermeister Ludwig Sauer der Rhein-Neckar-Zeitung mitteilte, war die Ursache brennender Elektroschrott auf dem Gelände des Abfallentsorger AVR Kommunal in den Bruchwiesen. "Glücklicherweise ist der Elektroschrott noch im Container in Brand geraten, nicht auf der Halde selbst", sagte Sauer. So griff das Feuer nicht um sich.

Die Freiwillige Feuerwehr Wiesloch sei schnell angerückt und habe unter Einsatz ihres Drehleiterfahrzeugs Löschschaum in den etwa drei Meter hohen Container gesprüht. So sei das Feuer schnell erstickt worden. Bei dem Einsatz hätten die Feuerwehrleute Atemschutz getragen.

Der Einsatz sei nach kurzer Zeit abgeschlossen gewesen, fuhr Sauer fort. Das letzte Fahrzeug, das den Einsatzort verließ, habe die Atemschutzanzüge transportiert, die die Feuerwehrleute nach den Löscharbeiten auszogen und gegen Trainingsanzüge tauschten, da die Einsatzkleidung noch mit Schadstoffen behaftet sein könnte, erläuterte der Bürgermeister. Letztlich sei es ein eher unspektakulärer Einsatz gewesen.

Wie es nach dem Einsatz am Mittwoch auf der Internetseite und der Facebookseite der AVR Kommunal hieß, sollte die Wieslocher Anlage wegen des Brandes für den Rest des Tages für Privatanlieferungen geschlossen bleiben. Die voraussichtliche Wiedereröffnung kündigte der Entsorger für den heutigen Donnerstag an.