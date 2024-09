Wiesloch. (tt) "Such Dir ein Hobby", war der dringende Rat seiner Frau, als Hans-Dieter Siegfried 2012 in den Ruhestand ging. Und weil das Golfspielen nicht so sein Ding war, begab sich der gelernte Journalist auf die Spuren seiner Vergangenheit: Er sprach bei der RNZ-Redaktion in Wiesloch vor und wurde sofort als freier Mitarbeiter engagiert.

Als ersten Termin berichtete er über das