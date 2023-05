Wiesloch. (tt) Wer kennt das nicht: Man hat ein Paket bestellt und es kommt genau dann an, wenn man nicht zu Hause ist. Wenn es dann nicht zufällig ein Nachbar annimmt, muss man in die nächste Postfiliale.

Im Wieslocher Norden erweitert die Post mit ihrer Paketsparte DHL nun ihr Angebot für solche Fälle: Das Unternehmen hat eine neue Packstation mit 117 Fächern in der Schlossstraße 55 – parallel zur Kollwitzstraße – in Betrieb genommen.

Die Station, an der man vollautomatisch Pakete aufgeben und abholen kann, ist rund um die Uhr zugänglich. Insgesamt gibt es in Wiesloch sechs Stationen, unter anderem am Bahnhof, am Aldi-Markt und der Stadtgalerie.