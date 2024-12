Wiesloch. (tt) Einer der größten Weihnachtsbäume in der Region steht im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden: Am Kreisel am Aufnahmegebäude bringen ihn rund 9000 kleine Leuchtdioden zum Strahlen.

Das besondere: Der mittlerweile 21 Meter hohe Baum wird nicht extra für den Weihnachtseinsatz im Wald geschlagen, sondern steht dauerhaft an diesem Standort. Seit 2016 trägt die Küstensequoie,