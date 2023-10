Wiesloch. (slt) Von der Wieslocher Bläserklasse über die Stadtkapelle und das Heeresmusikkorps in Ulm zur Musikstudentin in Lübeck: Leonie Fiala will Profimusikerin werden und verfolgt diesen Traum konsequent weiter. Seit der zweiten Klasse spielt sie Posaune und absolvierte im vergangenen Jahr ein freiwilliges Jahr bei der Bundeswehr. Ihr ehemaliges Orchester, das Heeresmusikkorps, spielt am Dienstag, 17. Oktober, um 19.30 Uhr im Palatin, Ringstraße 17-19 ein Benefizkonzert, dessen Erlös der Vereinsjugendarbeit der Stadtkapelle zugutekommt.

Mit der Blockflöte hatte die 20-Jährige angefangen, "in der zweiten Klasse bin ich dann bei der Posaune hängen geblieben", berichtet Fiala. In der Grundschule spielte sie zwei Jahre lang im Orchester der Bläserklasse mit, danach wechselte sie zur Jugendstadtkapelle. "Ich fand es immer toll, neben der Schule viele Hobbys zu haben, und habe mich jede Woche auf die Probe gefreut", sagt Fiala. Einige gute Freunde habe sie in der Stadtkapelle kennengelernt. "Das Musizieren wurde mehr und mehr ein Ausgleich zur Schule und dem Lernen", sagt sie heute.

Der erste Berufswunsch, Ergotherapeutin zu werden, war damit über Bord geworfen. "Stück für Stück wurde die Musik immer wichtiger für mich und ich habe festgestellt, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, etwas anderes zu machen." Über die enge Verbindung der Stadtkapelle zum Heeresmusikkorps – Dirigent Harald Weber war dort als Trompeter tätig – gab es erste Kontakte. Auf einem Flyer las Fiala, dass dort ein freiwilliger Wehrdienst möglich sei, ohne sich direkt für längere Zeit zu verpflichten – und bewarb sich bei der Bundeswehr. Was folgte, waren unzähligen Formulare, die Musterung inklusive ärztlicher Untersuchung, ein ausführliches psychologisches Prüfgespräch und ein Vorspiel.

Das Musikkorps ist ein sinfonisches Blasorchester mit insgesamt 50 Musikern – und Leonie Fiala war eine von ihnen. Die Truppe gestaltet bei über 130 Auftritten jährlich sowohl zivile, als auch militärische Veranstaltungen mit, ist deutschlandweit und international im Einsatz. Die Kernaufgaben: Kommandoübergaben, Appelle, Serenaden oder den Großen Zapfenstreich begleiten. Bei Letzterem handelt es sich um die feierliche, protokollarisch höchstrangige Militärzeremonie: Sie gilt als höchste Auszeichnung, die einer Zivilperson zuteilwerden kann. Dazu zählt etwa eine ausscheidende Bundeskanzlerin.

Geprägt war die Zeit bei der Bundeswehr von "drei verschiedenen Arten von Tagen: Probe, Appell oder Konzert", erzählt Fiala. Los ging es dabei mit Antreten um 8 Uhr an Probetagen, später folgten Orchesterproben "mit dem ganzen Orchester, einem Register, mit Ensembles, oder Zeit, um für sich zu üben", so Fiala, aber auch Posaunen- und Musiktheorieunterricht habe sie bekommen.

Stand ein Appell auf dem Einsatzplan, war ein Zeremoniell gemeint: Verschiedene Märsche, immer die Nationalhymne, wofür es aber nicht nur in die nächste Kaserne gehe: So war sie etwa bei Auftritten in Frankreich, an der tschechischen Grenze, oder – bei zwei ihrer schönsten Erlebnisse – auf Auslandsreisen und Musikshows in Schweden und Ägypten dabei. Es verwundert daher nicht, dass ihr die dritte Art eines ,typischen Tages’ während ihrer Dienstzeit am besten gefallen hat: die Konzerttage. Nach einem freien Vormittag ging es mittags zum Konzert: "Hier wurde als erstes alles ausgeladen und die Technik aufgebaut. Nach einer kurzen Anspielprobe auf der Bühne gab es etwas zu essen und nach einer Pause das Konzert."

Dass sie Teil der Soldaten war, wurde ihr beim Kriegsbeginn in der Ukraine besonders bewusst: "Zuerst ist Sorge und Angst mitgeschwungen, was das für mich bedeutet", sagt sie. Dann sei ihr aber klar geworden, dass sie sich als freiwillige Wehrdienstleistende im Musikdienst keine Sorgen machen müsse, dass es sie direkt betreffe. "Trotzdem habe ich nicht erwartet, dass ich mir um so eine Situation tatsächlich Gedanken machen müsste" – auch wenn sie sich bewusst dazu entschieden habe, zur Bundeswehr zu gehen.

Durch ihr Studium mit Hauptfach klassische Posaune verschlug es sie an die Musikhochschule Lübeck. Seit April hat sich ihr Alltag damit stark verändert: "Ich stehe auf jeden Fall später auf als bei der Bundeswehr", scherzt sie. Zudem verbringe sie viel Zeit in den Proberäumen, hat Vorlesungen zu Musiktheorie, Musikgeschichte, Werkanalyse, aber auch Einzelunterricht. Mit dem "Master of Music", den sie in knapp sechs Jahren abschließen wird, möchte sie beruflich bei der Musik bleiben. "Das kann im Sinfonieorchester an einem Theater oder einer Oper sein", sagt sie. Am liebsten würde sie aber "etwas mit Musicals oder Filmmusik machen."

Info: Karten für das Benefizkonzert des Heeresmusikkorps am Dienstag, 17. Oktober, um 19.30 Uhr im Palatin, Ringstraße 17-19, gibt es im Vorverkauf ab 20 Euro (ermäßigt für 15 Euro) im Internet unter www.stadtkapelle-wiesloch.de