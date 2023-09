Wiesloch. (slt) Kein Auto konnte fahren, stattdessen waren zwei Pavillons aufgestellt, Gesellschaftsspiele standen bereit – und viel Raum für Diskussionen. Die Wieslocher "Fridays for Future"-Gruppe funktionierte am Montag ab 13.30 Uhr ein Teilstück der Schlossstraße in der Innenstadt um. Das Ziel: "Wir möchten zeigen, dass man die Straßen besser nutzen könnte", sagt Anton Rieger, Mitorganisator.

Zum Demonstrationsobjekt wurde ein Bereich der Schlossstraße, genauer gesagt zwischen der Musikschule und dem Medizinischem Versorgungszentrum. Tische, Stühle, Teppiche und Sessel haben die Aktivisten aufgebaut. "Wir haben versucht, es gemütlich zu gestalten. Es gibt Spiele, die Personen, die vorbeikommen, sollen sich wohlfühlen und sehen, wie viel Raum Autos einnehmen. Und wie viel davon eigentlich für uns Menschen zur Verfügung stünde", erklärt der 16-Jährige. Topfpflanzen und Lichterketten rundeten das Wohnzimmer-Gefühl ab.

"Wir wollen zeigen, wie viel lebenswerter die Stadt wäre, wenn es keine Blechlawine gäbe, die hier durchrollt", sagt Henrik Wieditz. Neben Straßenabschnitten seien auch Parkplätze und andere, momentan Autos vorbehaltene Flächen anderweitig nutzbar, doch der Straßenverkehr ganz Allgemein nicht per se schlecht, machte Anton Rieger aufmerksam. Es helfe bereits, statt mit dem eigenen Pkw auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen: "Denn jedes Mal, wenn Raum eingespart werden kann, wird neuer für die Naherholung frei."

Jeder, der an dem Nachmittag an der Sperrung vorbeilief, durfte sich an der Aktion beteiligen: "Es gibt Straßenmalkreide, frisches Obst gespendet vom lokalen Bio-Markt und Getränke. Zudem stehen wir für Gespräche und Diskussionen zur Verfügung", sagte Anton Rieger. Als Vorbereitung auf den globalen Klimastreik am Freitag unter dem Motto "End Fossil Fuels" (sprich dem Ende fossiler Energieträger) wurde vor Ort ein neues Transparent bemalt – auch unter der Mitwirkung interessierter Passanten.

Die Wieslocher Ortsgruppe werde sich am globalen Streiktag für Klimagerechtigkeit "selbstverständlich beteiligen", so Anton Rieger. Neben einem Demonstrationszug, beginnend am Gerbersruhpark, werden dann auch zwei Reden gehalten: "Einmal mit globalem Bezug, einmal mit lokalem.

Im Hinblick auf die bevorstehende Oberbürgermeisterwahl im Oktober werden wir Forderungen an die Stadt stellen", kündigte Henrik Wieditz an. Danach geht es weiter zum globalen Klimastreik nach Heidelberg.

Die knapp 20 jungen Aktivisten vom gestrigen Montag wollen mit Aktionswochen und Veranstaltungen wie dieser aber auch Möglichkeit zum Austausch bieten: "Es ist eher so, dass wir von den Fußgängern angesprochen werden, nicht umgekehrt. Viele Menschen finden gut, was wir hier machen. Die Resonanz ist überwiegend positiv", berichtete Anton, auch mit Rückblick auf die letzten beiden Jahre. Zum dritten Mal waren die Wieslocher-"Fridays" nämlich schon in der Schlossstraße mit einem solchem Programm aktiv.

"Wir haben die Hoffnung, dass die Menschen solche Aktionen als eine Art Beispiel sehen, wie die Welt aussehen kann", schilderte Henrik und sagt weiter: "Unsere Ortsgruppe gibt es mittlerweile seit 2019. Das sind inzwischen vier Jahre. Selbstverständlich kommen und gehen unsere jugendlichen ,Mitglieder’, auch weil sie zum Beispiel aufgrund ihres Studiums umziehen müssen. Aber wir haben Durchhaltevermögen." Es solle und werde immer Leute geben, die für Klimagerechtigkeit kämpfen. "Auch wenn das so manchem Kritiker missfällt", ergänzte Anton Rieger.