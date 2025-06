Wiesloch. (tt) Für die Spieler der Tischtennisfreunde Wiesloch war es ein Schock: Als sie am Montagabend zum Training in die Gymnastikhalle der Albert-Schweitzer-Schule im Wieslocher Schulzentrum kamen, mussten sie feststellen, dass sich Unbekannte an ihren Trainingsgeräten zu schaffen gemacht hatten.

Die fünf in der Halle abgestellten Tischtennisplatten sind durch Vandalismus so stark