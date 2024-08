Wiesloch. (tt) In der unteren Hauptstraße geht es voran: Nachdem die Straße seit Juli wieder für den Verkehr freigegeben wurde und Fahrradfahrer nun auch ganz legal die zukünftige und farblich vom Straßenbelag abgesetzte Umweltspur in Richtung Stadtgalerie nutzen können, sind in den nächsten Wochen weitere Schritte zur Fertigstellung des Straßenraums geplant, wie die Stadt nun mitteilte.

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote