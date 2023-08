Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Am heutigen Samstag wird es für drei junge Damen ernst, steht doch ab 18 Uhr im Gerbersruhpark die Krönung der Weinhoheiten an. In die Rolle der Kurpfälzischen Weinkönigin schlüpft dann Jennifer Menrath, assistiert von den Prinzessinnen Anna-Lisa Müller und Natascha Dorobek. Die Jury der "Winzer von Baden" hatte das Damentrio ausgewählt, um die Kurpfalz in den kommenden Monaten bei verschiedenen Veranstaltungen zu vertreten.

Für die 25-jährige Menrath, die eigentlich als Raumausstatterin beim "Europäischen Hof" in Heidelberg tätig ist, dürfte sich die Aufregung vor der heutigen Zeremonie in Grenzen halten. Sie war bereits als Prinzessin unter der Regentschaft von Anna-Lena Kretz aktiv. Die Altwieslocherin hat längst Gelegenheit gehabt, Erfahrung bei öffentlichen Auftritten zu sammeln: So war sie Faschingsprinzessin in Altwiesloch und dort auch bei den "Kerweborschd" engagiert.

Ihre Kenntnisse in der Önologie – der Wissenschaft vom Wein – kommen nicht von ungefähr: Ihr Lebensgefährte Marcel Widmann ist Weintechnologe bei den "Winzern von Baden" und sie selbst hilft tatkräftig bei der Traubenannahme in der Kelterhalle in Wiesloch mit.

Unlängst ist noch eine weitere Aufgabe hinzugekommen. Gemeinsam mit Widmann betreibt sie eine Imkerei, in der die unterschiedlichen Produkte aus Honig angeboten werden. "Das machen wir in unserer Freizeit, aber als Hobby betreiben wir das schon seit einigen Jahren", so die designierte Weinkönigin. Ansonsten stehen bei ihr die Familie und auch ihre Hunde im Fokus. "Ich freue mich nun, nach der Krönung, auf viele, interessante Begegnungen bei unter anderem Weinfesten und Winzerkerwen", sagte sie.

Auch die angehende Prinzessin Anna-Lisa Müller ist mit den Gepflogenheiten vertraut. Sie nahm bereits als Portugieserkönigin in Malschenberg öffentliche Auftritte wahr. Mit dem baldigen Antritt des Prinzessinnenamts kommt doch ein wenig Unsicherheit auf: "Ich war schon als Kind bei Krönungen der Weinhoheiten mit dabei, jetzt geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung", gab sie im Gespräch mit der RNZ unumwunden zu. Der bevorstehenden Krönung sieht sie mit Freude entgegen und die Aufregung dürfte sich alsbald gelegt haben.

Müller wurde 1998 in Malschenberg geboren und daher im unmittelbaren Umfeld des Weins. So ist es wenig überraschend, dass sie sich gut mit Wein auskennt. Selbst bevorzugt sie Weißwein, dabei die trockene und fruchtige Variante. Derzeit studiert sie in Heidelberg Psychologie und engagiert sich außerdem im Gemeinderat Rauenbergs in der SPD-Fraktion. Besonders wichtig sind für sie die Belange der Jugend. Im Gemeinderat trat sie die Nachfolge von Wolfgang Mayer an, der bei ihrer Amtseinführung betonte, er freue sich, mit Anna-Lisa eine Nachfolgerin gefunden zu haben, die einen anderen Blickwinkel in den Gemeinderat einbringe.

Mit besten Voraussetzungen geht Natascha Dorobek ihre Aufgabe als Prinzessin an. Die 19-Jährige aus Mühlhausen hat gerade ihrer dreijährige Ausbildung zur Winzerin abgeschlossen und ist somit "Frau vom Fach". "Was ich in Zukunft genau beruflich tun werde, ist noch eher ungewiss", meinte sie. Zwischenzeitlich arbeitet sie im väterlichen Betrieb mit und hilft bei der Traubenernte, da ihr Vater auch Reben an die "Winzer von Baden" liefert.

In ihrer Freizeit liest sie gerne, ihr liebstes Hobby ist jedoch ihre Arbeit im Fanfarenzug Mühlhausen. Dort ist sie als stellvertretende Jugendwartin aktiv. Und so wird bei der heutigen Inthronisierung auch eine Abordnung des Fanfarenzugs mit im Gerbersruhpark dabei sein, um Natascha musikalisch eine Aufwartung zu machen.

Das hoheitliche Dreigestirn schaut demnach voller Zuversicht auf den Abend, bei dem die "Winzer von Baden" Wein an die Besucherinnen und Besucher ausschenken werden. Ein kleines Geheimnis wollten sich die jungen Damen jedoch bewahren: Die Farbe der Dirndl wird erst gegen 18 Uhr gelüftet werden.