Von Konrad Bülow

Baiertal. Groß, rund und in kräftigen Farben hängen die Äpfel zwischen den Blättern der Bäume auf der Obstplantage der Familie Zuber in Baiertal. Mit einem Traktor sind die Erntehelfer zwischen den Baumreihen unterwegs, das Fahrzeug hat Wagen mit Holzkisten im Schlepp, die die Arbeiter mit dem frisch gepflückten Obst füllen. "Der Ertrag ist besser als in