Von Timo Teufert

Wiesloch. Der große Kran an der Wieslocher Stadtgalerie ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass sich im und am Fachmarktzentrum etwas tut. Im Obergeschoss, in dem bis März 2017 ein Elektrofachmarkt seine Waren verkaufte, entsteht ein neues Pfitzenmeier-Premium-Fitnessstudio auf einer Fläche von 3500 Quadratmetern.

Die Unternehmensgruppe aus