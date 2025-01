Wiesloch. (tt) Der Ski Club Wiesloch (SCW) hat seine Freestyle-Sportlerinnen und Sportler nach den erfolgreichen Wettkämpfen bei den "World University Games" – also den Welt-Hochschulmeisterschaften – des Internationalen Hochschulsportverbandes in Turin in der Heimat empfangen. Erfreulich für den SCW: Mit einer Ausnahme bestand das Team "StuDi" der deutschen Mannschaft in der Disziplin "Ski

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote