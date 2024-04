Wiesloch. (tt) Das gute Wetter nutzten am Wochenende viele Menschen, um durch Wiesloch zu bummeln, an den Ständen des Frühlingsmarktes zu stöbern und vor allem am Sonntag in den Geschäften einzukaufen.

"Es war ein rundum gelungener Markt mit tollem Wetter und tollen Besuch", zog Michael Maier, Geschäftsführer des Stadtmarketing-Vereins, am Sonntagabend eine sehr positive Bilanz. Nicht nur auf den Straßen sei viel Betrieb gewesen, auch in den Geschäften seien viele Kunden gewesen.

Foto: Helmut Pfeifer

Neben zahlreichen Foodtrucks, an denen man sich zwischen den Einkäufen stärken konnte, gab es in diesem Jahr zum ersten Mal viele Stände, an denen Handgemachtes verkauft wurde: etwa Grußkarten oder Genähtes. Geht es nach Maier, sollen solche Anbieter in den nächsten Jahren verstärkt nach Wiesloch geholt werden.