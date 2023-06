Wiesloch. (tt) Der Grüne Jürgen Kretz aus Wiesloch, dessen Einzug in den Deutschen Bundestag 2021 nur knapp scheiterte, will nun ins Europaparlament. Das kündigte Kretz am gestrigen Sonntag in den sozialen Medien an.

Auf einer Landesdelegiertenversammlung in Kehl am 1. Juli hofft er auf ein Votum seines Landesverbandes. Insgesamt werden vier Voten vergeben, Stand Sonntag gibt es dafür