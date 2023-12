Von Anton Ottmann

Wiesloch. Am Mittwoch vor hundert Jahren wurde Gertrud Oppenheimer am sechsten Dezember in Wiesloch als Tochter des Oberpostsekretärs Peter Funk und seiner Ehefrau Anna in eine turbulente Zeit hineingeboren. 1923 litt das damalige Deutsche Reich an einer Hyperinflation, in der man für den Lebensunterhalt jeden Tag Millionen von Reichsmark auf den Ladentisch legen musste. Dann folgten sechs Jahre die "Goldenen Zwanziger" mit Wirtschaftsaufschwung und einer kulturellen Blüte in den deutschen Großstädten, der die Weltwirtschaftskrise 1929 ein Ende setzte.

Von all dem bekam Gertrud nichts mit. Sie fühlte sich als Einzelkind wohlbehütet in der Dienstwohnung über der Post mit ihrem Vater, dem "Funke Peter", und der Mutter, die für den Haushalt zuständig war. Gerne erinnert sie sich auch an die Nachbarskinder, mit denen sie auf der Straße spielte. Es habe damals viele Arbeitslose und arme Familien gegeben, sie selbst habe aber nichts vermisst, erzählt sie im Gespräch mit der RNZ.

Ausreichend zu Essen hätten sie immer gehabt, weil ihr Vater beim Austragen der Post und den Paketen immer etwas zugesteckt bekam, vor allem Wurstsuppe, wenn gerade ein Schwein geschlachtet worden war.

1930 war Gertrud in die erste Klasse der Volksschule gekommen und acht Jahre später mit einem Notendurchschnitt von 1,6 abgegangen. Danach absolvierte sie die zweijährige Höhere Handelsschule in Heidelberg, gefolgt von einem "Haushaltspflichtjahr" bei Zollkommissar Schmidt, sozusagen als Vorbereitung auf Ehe und Kinder, was aber noch einige Jahre auf sich warten ließ. Ihre erste große Liebe war ein Musiker, mit dem sie sich verlobte, der aber 1944 im Krieg fiel.

Die Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 war für die Familie Funk eine Zäsur. Der Vater war Zeit seines Lebens Sozialdemokrat. Er stand zu seiner Überzeugung und hieß keinesfalls gut, dass seine Tochter wie all ihre Schulkameradinnen in den "Bund Deutscher Mädel" eintrat. Auch entfernte er die bei besonderen Anlässen am Postgebäude aufgehängten Hakenkreuz-Fahnen nach Ansicht seiner Vorgesetzten voreilig. Er trat auch nie der Partei bei, obwohl dies von Beamten erwartet wurde. In der Folge wurde er nicht mehr befördert und ihm ein Aufenthalt im Konzentrationslager Kislau angedroht. Vermutlich verhinderte der Kriegsdienst, den er glücklicherweise unbeschadet überstand, Schlimmeres.

Gertrud wurde 1941 als Postangestellte eingestellt und wechselte 1943 ins Reservelazarett der Wehrmacht auf dem Gelände des jetzigen PZN als Sekretärin. Mit Kriegsende wurde sie arbeitslos, bekam aber bereits 1946 dank ihrer guten Englischkenntnisse, die sie sich an der Höheren Handelsschule angeeignet hatte, in dem amerikanischen Patrick Henry Village eine Anstellung als Telefonistin.

In dieser Zeit traf sie Paul Flegenheimer wieder, der 1940 mit seinen Eltern nach Gurs deportiert worden war und aufgrund glücklicher Umstände überlebt hatte. Doch er wanderte in die USA aus und sie wollte ihm nicht folgen. 1947 verliebte sie sich in Max Oppenheimer, der vor dem Krieg nach England emigriert und nun zurückkehrt war, um in Deutschland als Journalist und kommunistischer Funktionär gegen Faschismus und für Demokratie zu kämpfen. "Er war klug, gut erzogen und hatte eine gute Bildung", beschreibt sie ihn.

Er habe auch einen angenehmen Humor gehabt und vor Publikum ohne Manuskript eine Stunde lang mit viel Überzeugungskraft reden können. Geheiratet haben sie 1952, die Hochzeitsreise führte sie an den Titisee. Zuerst wohnten sie in Wiesloch in der Heidelberger Straße, später im Juliusblick.

Gerne erinnert sie sich an die gemeinsamen Urlaube in Spanien, Italien und Mallorca, wo sie besonders Strand und Sonne genossen habe. Sie seien aber auch in USA, Moskau und Prag gewesen. Mit Max habe sie die Reisefreude geteilt, sie haben viel gelesen und miteinander diskutiert. Beide mochten Hunde, Rauhaardackel, die für sie so etwas wie Familienmitglieder waren. Gertrud blieb ihr Leben lang der Sozialdemokratischen Partei treu.

Die Parteiveranstaltungen ihres Mannes als KPD-Funktionär besuchte sie nicht. Noch vor ihrer Ehe, als sie ihn einfach mal hören wollte, wurde dies ihrem Arbeitgeber zugetragen und sie musste ihre Arbeit bei den Amerikanern aufgeben. Im Zuge des kalten Krieges wurde die Kommunistische Partei verboten und Max bekam berufliche Schwierigkeiten.

16 Jahre lang war Gertrud Hausfrau, kochte und versorgte die Gäste von Max, kümmerte sich um den Garten, ihren Vater und Tochter Gaby, die 1953 auf die Welt kam. Sie war Mitbegründerin des Wieslocher Tierschutzvereins und dort 30 Jahre lang Schriftführerin. In der Grundschule und im Gymnasium übernahm sie gerne das Amt der Elternvertreterin. Im Oktober 1969 begann sie als Bürokraft mit 30 Wochenstunden beim Tageblatt in Heidelberg und blieb dort, bis es 1982 eingestellt wurde. Danach versorgte sie zwei Jahre ihren Enkel Jan-Peter.

Nach dem Tod ihres schwerkranken Mannes im Jahr 1994, den sie in den letzten Jahren gepflegt hatte, ging sie mit Freunden wieder auf Reisen. Nach wie vor waren Italien und die italienischen Inseln ihr Hauptziel, auch, weil sie dort Gelegenheit hatte, ihre Sprachkenntnisse anzuwenden.

Trotz einiger gesundheitlicher Einschränkungen ist Gertrud Oppenheimer immer noch geistig fit und nimmt am Leben um sie herum regen Anteil. Auf jeden Fall möchte sie, solange es möglich ist, in ihrer Wohnung im Haus der Oppenheimers in Wiesloch bleiben, in dem sie von allen Familienmitgliedern unterstützt wird.

Die Porträts und Gemälde an den Wänden und ihre Möbel an den angestammten Plätzen möchte sie ebenso wenig missen wie ihre Bücher, Fotos und andere Erinnerungsgegenstände. Dankbar ist sie für das "Essen auf Rädern" und für die Sozialstation, die sie versorgen, ohne dass sie die Wohnung verlassen muss, vor allem aber schätzt sie das "Zeitgeschenk" der Bürgerstiftung, ein Besuchsdienst, der sie am Leben Wieslochs teilnehmen lässt.